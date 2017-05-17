Курск и Курская область

Путешествие - возможность получить новые эмоции и впечатления, отдохнуть и не заботиться ни о чем. Для того, чтобы отдых удался, нужно отправиться в новое место. Выбрать подходящий тур не является проблемой. Главное изначально определиться куда Вы хотите поехать - на море или в горы.

Для туристов-горнолыжников отличным вариантом является Андорра. Именно здесь расположены качественные горнолыжные курорты европейского класса. Сюда многие приезжают на выгодный шоппинг. Скучать не придется. Кроме отличных трасс для спуска в этой удивительной крошечной стране есть большое количество музеев и других достопримечательностей.

В отличии от многих других европейских стран отдых в Андорре обойдется гораздо дешевле. Стоит отметить, что эта страна является зоной беспошлинной торговли, поэтому Вы вернетесь из отпуска с большим чемоданом самых необходимых фирменных вещей и горнолыжной экипировки, цены на которую в разы ниже.

Экономика Андорры сильно зависит от потока туристов, поэтому для комфорта приезжих гостей здесь делают абсолютно все возможное. Комфортабельные отели, беспошлинная торговля, наличие скидок во многих магазинах, сезонные распродажи, огромное количество магазинов - вот те плюсы, ради которых наши соотечественники каждый год отправляются в Андорру.

Андорра является карликовым государством, которое находится между Испанией и Францией. Многие блюда местной кухни позаимствованы у соседей. Большинство населения страны проживает в горах Пиренеях. Солнечная погода стоит 250 дней в году. Единственным минусом поездки в Андорру является то, что в этой стране нет своего аэропорта. Все туристы прилетают во Францию или в Испанию, а потом на автомобиле добираются в Андорру. В этой стране отдыхают в любое время года. Естественный снег лежит на склонах по середину апреля, поэтому отправиться на горные лыжи андорра можно даже среди весны.

Тем, кто хочет окунуться в мягкую и романтичную зиму, лучше места не найти.

280 км трасс разного уровня сложности подойдут для лыжников с разным опытом катания. Инфраструктура на горнолыжных курортах хороша развита и продуманна. 150 подъемников, горнолыжные школы сделают из каждого туриста отличного спортсмена по сноуборду или горным лыжам. Всего семь городов находится в этой стране. Но местная кухня, традиции, множество церквушек и памятников архитектуры сделают Ваш отдых чрезвычайно насыщенным.

Часто после катания на лыжах хочется отправиться в парилку, баню, сауну, SPA-центр. Термальные центры предлагают огромный выбор релакса: бани, джакузи, бассейны. Термальные источники способствуют оздоровлению и повышению имунитета. Казино, дискотеки, рестораны, ночные клубы идеально заполнят отдых молодых людей. Если Вы надумали отправиться в Андорру, то обязательно стоит обратиться к проверенному туроператору, который подберет тур наиболее подходящий Вашим требованиям.