Курск и Курская область

Владельцы авто два раза в год сталкиваются с необходимостью сезонной замены шин: с зимних на летние и наоборот. Как показывает статистика, в нашей стране большой популярностью пользуется авторезина торговой марки Goodyear. Компания более 120 лет изготавливает шины, заботясь в первую очередь о комфорте владельца авто и пассажиров. Она изготавливает резину для легкового и коммерческого транспорта, грузовых авто и автобусов, спецтехники и самолетов. Фирма сумела завоевать доверие среди американцев и европейцев. На сегодняшний день заводы компании расположены в 25 странах. Высококачественные автомобильные шины данного производителя всегда находятся в первых позициях рейтингов. Они очень востребованы благодаря неизменно высокому качеству. При желании купить шины Goodyear, не обязательно нужно ехать в специализированный магазин по продаже фирменной резины для колес, ведь ее можно заказать в онлайн шинном гипермаркете КОЛЕСО. Вы можете воспользоваться подбором шин по автомобилю или по параметрам. В наличии есть все типоразмеры шин. Если вы выбираете поиск по автомобилю, то в специальное меню необходимо ввести данные про марку и модель своего авто, указать год выпуска и кузов, а также модификацию. После этого на экране Вы увидите весь перечень подходящей резины. Выбирая поиск по размеру, Вам нужно будет указать на какой автомобиль нужны шины (легковой или грузовой), их ширину, диаметр, профиль, сезон, наличие шипов. Выбирая шины goodyear изучайте маркировку на каждой. Основными характеристиками являются индекс скорости и индекс нагрузки. Кроме летних и зимних шин в продаже есть всесезонные. Более подробную информацию можно узнать у менеджера Онлайн шинного гипермаркета №1 "КОЛЕСО" по телефону 8(812)305-22-22. Эта сеть шинных гипермаркетов предлагает высококачественные автошины по низким ценам. На складах компании всегда есть большой выбор товара и на все предоставляется гарантия. Также хочется отметить, очень внимательное отношение к каждому клиенту со стороны сотрудников фирмы. Каждому покупателю шин компания предлагает услуги шиномонтажа на новейшем оборудовании, что позволяет выполнить лазерный шиномонтаж и балансировку колес. Благодаря таким настройкам можно добиться особой плавности хода и уровня комфорта при движении, а также значительно увеличить срок эксплуатации деталей и сэкономить топливо. Лазерный шиномонтаж проводится по предварительной записи, а сделать это можно онлайн на сайте. Почему все больше клиентов выбирает онлайн режим покупки шин для своего авто? Здесь есть несколько важных преимуществ: * экономия времени, ведь Вам не придется тратить время на поездки по магазинам; * Вы не спеша сможете самостоятельно подобрать лучшие шины для своего транспортного средства; * консультант проведет индивидуальную консультацию по телефону и поможет выбрать наиболее подходящие шины; * онлайн шинный гипермаркет КОЛЕСО работает круглосуточно и в любой день недели, поэтому Вы сможете оформить свой заказ когда будет удобно; * ассортимент товара огромный, поэтому Вы обязательно купите новые шины для своего автомобиля; * гарантия на весь товар; * скидки, акции и бонусы для интернет-клиентов. Сотрудничая с гипермаркетом "Колесо", Вы прочувствуете на себе все эти преимущества и сможете наслаждаться ездой с новыми шинами Goodyear.