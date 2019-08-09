Курск и Курская область

Инопланетное общение с радиотехнологиями «Где все?» - говорит д-р Фрэнк Дрейк из Национальной радиоастрономической обсерватории в Грин-Бэнк, Западная Вирджиния. С тех пор, как он сделал заявление о возможном росте инопланетных цивилизаций, основанном на недавних открытиях потенциальных планетарных сред для органической эволюции в других частях пространства мы должны задаться вопросом, существует ли там инопланетная жизнь, и удивиться, почему мы не можем их увидеть ». Хотя мы знаем, что наука занята поиском инопланетной органической жизни, вполне возможно, что инопланетные существа, которых мы ищем, совсем не органический. Давайте совершим путешествие в пространство и время, откроем для себя исследования ведущих ученых и некоторые уникальные доказательства. На мгновение давайте рассмотрим последние исследования, связанные с радиочастотами. SETI, Поиск Внеземного Разума, некоммерческая организация, которая когда-то объединилась с НАСА, глубоко расширяет пространство и ищет спутники, ища этот один радиосигнал от внеземного существа. Да, они ищут радиосигналы. Как мы можем забыть передачу «вау», обнаруженную с помощью обсерватории «Большое ухо» в Огайо, когда эти мелодичные мелодии, играющие в глубоком космосе, стали заголовками в 1977 году. ² Сигнал «вау» никогда не был подтвержден внеземным; Тем не менее, идея еще не отвергнута, и радиоспутники остаются инструментом выбора. Итак, давайте на минутку рассмотрим радиочастоту. Радиочастота следует закону обратных квадратов, который говорит, что чем дальше от источника, тем более широко рассеяны и одинаково менее интенсивны. Насколько далеко или насколько близко должен быть инопланетный источник для этого случая перехвата инопланетной передачи? Так где они? Мы можем обнаружить, что они ближе, чем мы думаем, просто в другой форме, чем мы могли себе представить. Давайте рассмотрим некоторые интересные факты о радиочастоте, чтобы разработать более четкую картину, прежде чем анализировать звук. Что интересно в радиочастоте, так это то, что она может быть найдена в природе, путешествует со скоростью света, несет энергию по мере ее распространения, передает энергию веществу, на которое она попадает, может разрушать химические связи, может ионизировать вещество, на которое она воздействует, подчиняется закону обратных квадратов, может отражаться или преломляться, преодолевать большие расстояния, изгибаться по окружности Земли, отражаясь от ионосферы, и может проходить сквозь стены. Что такое радиоволны? Ответ электромагнитное излучение - да, это энергия. Некоторые недавние и очень интересные заявления об инопланетянах, кажется, буквально проходят через радиоволны. Интересные открытия, не сделанные этими передовыми исследовательскими программами, происходят в обычных местах с обычными портативными радиоприемниками, которые устанавливаются отдельно от обычного радио только из-за поворотов, которые заставляют их непрерывно сканировать FM или AM радиоволны с установленной вручную.