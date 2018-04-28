Курск и Курская область

Полагая термин «пиратское радио» в кавычки, председатель Аджит Пай и комиссия выступили с заявлением: «Бюро по исполнению FCC предприняло попытку расправиться с этой незаконной деятельностью, в результате чего незаконные передачи, выходящие в эфир, подверглись изъятию оборудования, штрафам против пиратов, предлагаемые штрафы против пиратов и собственников, активно помогающие пиратским радио-операциям и многочисленные другие принудительные действия. Председатель Пай использовал полный набор возможностей и сотрудников FCC по обеспечению соблюдения, включая целенаправленное применение на ключевых рынках. На шоу NAB здесь, в Лас-Вегасе, Пай подтвердил, что борьба с такими трансляциями является «приоритетом в первоочередном порядке». Повторяя рассуждения, процитированные вещателями, он сказал, что пираты могут вмешиваться в объявления общественной безопасности и наносить ущерб бизнесу лицензированных вещателей. «Потребители должны иметь возможность получать новости и информационные программы, на которые они рассчитывают». Существуют законные способы передачи FM-сигнала без лицензии, но допустимые уровни мощности очень малы. Многие нелицензированные операторы, которые превышают эти ограничения, утверждали, что их трансляции безвредны, что лицензированные вещатели преувеличивают вмешательство и проблемы с EAS, что федеральное правительство фактически не имеет полномочий регулировать их и / или что их трансляции на самом деле ближе к истинному смыслу местного общественного обслуживания. Регуляторы, находящиеся под администрацией обеих политических партий, последовательно отвергали эти аргументы и в целом согласились с тем, что соблюдение пиратов является приоритетом, хотя и оспаривает, насколько эффективны различные усилия. С января прошлого года - когда Пай стал председателем при президенте Трампе - эти усилия включали 306 пиратских расследований, в результате которых было получено 210 сообщений о нелицензированной операции, уведомление о явной ответственности за конфискацию и «новаторское» урегулирование с оператором в районе Майами его трансляции и оплаты штрафа. Особо следует отметить, что FCC направила дела в Союз Адвокатов Соединенных Штатов для получения распоряжений федерального суда, что привело к четырем случаям изъятия оборудования в Бостоне, Нью-Йорке и Майами. Многие наблюдатели пиратской сцены давно чувствуют, что без больших штрафов и изъятий многие пираты чувствуют, что могут действовать безнаказанно. «В 2017 году FCC предпринял более чем в два раза больше действий против пиратских вещателей, чем это было в прошлом году», - говорится в заявлении, в котором содержится штрафы в размере 143 800 долларов США, а также предложенные штрафы на общую сумму 323 688 долларов. «Комиссия также впервые обнаружила, что владельцы недвижимости, по-видимому, несут ответственность за активную поддержку этой незаконной деятельности в отношении своей собственности. Эти действия привели к тому, что многочисленные нелицензированные станции прекратили свою деятельность ». Пай поблагодарил агентов в отделениях FCC на местах. Их роль была в центре внимания телекомпаний, которые считали, что сокращение во время предыдущей администрации будет препятствовать осуществлению планов пиратов.