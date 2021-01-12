Курск и Курская область

В наше время возводится много зданий, строятся целые микрорайоны. В процессе строительства задействована спецтехника. Некоторые строительные фирмы закупают технику, другие берут ее на прокат. Если деятельность компании тесно связана со стройкой и выполнением ремонтных работ, а количество заказчиков достаточно большое, то логично будет обзавестись собственной техникой, такой как краны и грузовые авто для перевозки материалов. Но если Вам нужно построить один частный дом, то выгодно взять в аренду автокран. Используя спецтехнику Вы сможете намного быстрее завершить тот или иной этап строительства (уложить фундамент, перенести паллеты с кирпичом или пеноблоками, установить бытовку на нужное место или погрузить-разгрузить стройматериалы). При строительстве многоэтажных зданий и крупных объектов требуется спецтехника большой грузоподъемности. Купить такую может не каждая организация, ведь стоимость ее достаточно высокая. Выгодней арендовать такую спецтехнику на определенное количество смен. Довольно большим спросом пользуются крановые установки грузоподъемностью 50 тонн. Такие крановые установки отличаются высокой проходимостью и способностью поднимать груз даже в условиях ограниченного пространства. Такие краны применяют не только на стройплощадках, но и для погрузки-разгрузки промышленного оборудования и станков, для демонтажа и монтажа больших конструкций. Отличная маневренность гарантирует выполнение любого задания аккуратно и быстро. На сайте компании ООО «УМиАТ «Термосервис» www.umiat-termo.ru/catalog/arenda-avtokrana/50-tonn/ Вы сможете взять в аренду автокран грузоподъемностью 50 тонн на нужный период времени по выгодной цене. Все детали можно уточнить у менеджера по номеру 8(499)112-28-77. Преимуществ аренды спецтехники в данной компании достаточно много: * все машины находятся в отличном техническом состоянии; * ими управляют опытные водители и операторы; * с данной техникой Вы значительно увеличите темпы выполнения всех работ; * даже на труднодоступных участках и в закрытых помещениях Вы сможете выполнить все работы в кратчайшие сроки. Аренда автокрана большой грузоподъемности обеспечит безопасность, скорость и продуктивность выполнения сложных строительных работ. С данной спецтехникой Вы сможете сэкономить на зарплате строителей, которым пришлось бы выполнять подъем и перемещение тяжестей в течении нескольких дней. Автокран выполнит все эти работы за пару часов. Заказывая автокран в аренду, Вы сможете выполнить все необходимые работы в установленные сроки, четко будете соблюдать все строительные нормы и правила, сэкономите средства. Аренда автокрана грузоподъемностью 50 тонн является очень выгодной услугой, позволяющей сэкономить время и деньги заказчика и при этом выполнить все строительные работы по плану.