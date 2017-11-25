Курск и Курская область

Джим Лейфер однажды предпочел радиотехническую специализацию работе на телевидении, потому что он считал радио лучшим. Этот шаг карьеры является примером страсти Лейфера к радиотехнике и технологиям. Фактически, недавно избранный президент Общества инженеров радиовещания провел почти 30 лет, работая на радио, прежде чем присоединиться к американской Tower Corp. в начале 2017 года. 54-летний Лейфер начинает свой президентский пост на национальной встрече SBE в Денвере в этом месяце. Присоединение Лейфера к SBE влечёт за собой присоединение к нему Роберта «RJ» Рассела в качестве вице-президента общества, Уэйна Пекена в качестве секретаря и Джимми Бернье в качестве казначея. SBE, которая имеет 114 местных представительств и около 5200 членов, предлагает множество профессиональных сертификатов и образовательных возможностей для профессионалов в области трансляции и мультимедийных технологий. Лейфер, CPBE, является старшим менеджером трансляции в American Tower Corp. Он работал в Paxson Communications / Ion Media и Clear Channel / iHeartMedia почти 30 лет. Перед тем, как покинуть последнюю компанию в прошлом году, Лейфер был вице-президентом по инженерным вопросам Южной Флориды. «У меня была довольно многогранная карьера. Я разработал и построил и управлял множеством возможностей в области радио, телевидения и информационных технологий», - сказал он. «Однако, когда мне предоставили возможность выбирать между телевидением и радио, радио подвергалось переходу с аналоговых на цифровые платформы. На всех встречах SBE и встречах глав вендоры демонстрировали новые возможности цифрового преобразования и новые способы доставки звука с использованием систем на базе ПК. Это был совершенно новый способ доставки. Это был единственный шанс изменить лицо радио и привести радио в следующее поколение технологий. Я был в восторге от этого. Лейтер считает, что радио все еще представляет собой сложные возможности для новых профессионалов, выходящих на поле. «Лицо радио изменилось. Новое лицо имеет IP-адрес на переднем крае. В повседневной жизни никогда не повторяется одно и то же снова и снова в радио. Для тех, кто любит делать много разных вещей и становится экспертом в них, это по-прежнему карьера для них. В радио есть все: компьютерные сети, потоковая передача через Интернет и видео, передача радиопередач, прямые трансляции, работа в чрезвычайных ситуациях; и список продолжается », - сказал он. В своей роли президента SBE Лейфер сказал, что он хочет расширить членство и расширить охват посредством расширения образовательного процесса, который он предлагает. «Наши сетевые серии образовательных программ установили рекордную посещаемость. Вебинары получили огромный отклик. Мы продолжим расширять эти предложения», - сказал Лейфер. Несмотря на то, что недавние членские взносы снизились - благодаря меньшему количеству доступных инженерных рабочих мест в сочетании с выходом на пенсию, руководство общества считает, что в целом его показатели хорошо сохранились. «Мы хотим быть более всеобъемлющими. Мы хотим обратиться к тем профессионалам, которые в наши дни не могут быть названы инженерами-трансляторами, но выполняют одни и те же работы», - сказал Лейфер. «Индустрия вещания меняется. Изменяется положение инженера по радиовещанию и медиа. Вместо передатчиков наши участники теперь могут управлять аудиопотоками сейчас, но по существу они все еще выполняют многие из одних и тех же вещей. Мы хотим, чтобы мы включили этих людей в наш микс. Мир ИТ в инженерном пространстве становится более заметным, и мы должны быть уверены, что можем разместить этих профессионалов».