Курск и Курская область

Радио возрождается - и станет главным технологическим трендом в этом году

По словам бизнес-консультанта Deloitte, консалтинговая фирма «Делойт» прогнозирует, что медиа-среда, существующая в прошлом веке, - радио - станет одной из ведущих технологических тенденций 2019 года. В его ежегодном отчете о прогнозах в области технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций (www.deloitte.co.uk/tmtpredictions/) рассказывается о возрождении радио, растущей популярности интеллектуальных колонок и ускоренном росте доходов от 3D-печати, которые, вероятно, окажут наибольшее влияние на этот год. Он предсказывает, что радио, 99-летняя традиционная среда, сохранит свое мнение о потреблении британских СМИ: 47 миллионов человек слушают радио еженедельно или чаще. В докладе также прогнозируется, что мировой доход от радиосвязи достигнет 31,6 млрд. Фунтов стерлингов, что на один процент больше, чем в 2018 году. В нем говорится: «Еженедельная радиопередача будет оставаться почти повсеместной, поскольку более 85 процентов взрослого населения слушают радио, по крайней мере, еженедельно в развитых странах. В совокупности почти три миллиарда человек во всем мире будут слушать радио по крайней мере еженедельно». «Взрослые в развитых странах будут слушать в среднем по 90 минут радио в день. И мы ожидаем, что, в отличие от некоторых других форм традиционных средств массовой информации, радио будет продолжать работать хорошо среди молодежи. «Подавляющее большинство (83%) подростков в возрасте 15–24 лет в Великобритании слушают радио. Это еще выше среди людей в возрасте 25–34 лет (88%) и 35–54 лет (94%). Прослушивание радио остается гораздо более популярным среди всех возрастных групп, чем услуги по требованию, использование которых достигает пика в 39 процентов среди 15-25 лет ". В отчете добавлено: «Устойчивость радио в значительной степени обусловлена ​​его ролью в качестве фонового сопровождения существующих мероприятий. Почти 60 процентов всех взрослых слушают радио во время вождения или путешествий». «Дома каждый третий радиослушатель делает это, выполняя другое физическое задание, такое как приготовление пищи, еда или домашние дела. Радио также может быть на заднем плане, даже когда вы играете в видеоигры или делаете покупки». Дэнни МакКоннелл, технологический партнер Deloitte в Белфасте, сказал: «Из-за роста спроса на медиа и потоковые сервисы многие недооценивают влияние радио. «Представление о том, что видео или даже потоковое вещание убили радио-звезду, просто не соответствует действительности. Будь то в машине, за завтраком или даже на работе, подавляющее большинство людей в Великобритании все еще имеют хотя бы одно ухо в эфире в течение дня. Радио живо, хорошо и нравится всем возрастам». Deloitte также прогнозирует, что интеллектуальные колонки - колонки, подключенные к Интернету, со встроенными цифровыми помощниками - станут самым быстрорастущим подключенным устройством в 2019 году, когда в мире будет продано 164 миллиона устройств по сравнению с 98 миллионами в прошлом году, а выручка выросла на 63 процента в годовом исчислении. - год до 5,6 млрд. фунтов стерлингов.