Курск и Курская область

Несмотря на то, что на телевидении много говорят о телевидении следующего поколения (и, честно говоря, речь очень реальная и не ажиотажная), радио также ведет свою собственную деятельность следующего поколения, которая сделает радио более доступным на нескольких платформах и предоставить больше преимуществ слушателю, рекламодателю и вещателю, чем когда-либо прежде. Вот несколько примеров: dotRadio Для всех в радио сообществе сейчас самое подходящее время для изучения онлайн-возможностей, характерных для радио. Существует новый, радиоцентричный, интернет-домен, который заменит стандартный dot com: это dotRadio. Этим новым доменом управляет Европейский радиовещательный союз, который в январе создал радиоконсультационную группу для выполнения этой задачи. Североамериканская ассоциация телерадиовещателей, наряду со многими другими радиовещательными ассоциациями, была одной из групп, одобривших руководство ЕВС этим проектом еще в 2012 году. Консультативную группу возглавляет Саймон Спансвик, который является управляющим директором Ассоциации международных вещателей. Домен dotRadio - это домен верхнего уровня сообщества, утвержденный ICANN, Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров. Период запуска начинается 23 августа и продолжается до 31 октября. Во время запуска несколько групп могут подать заявку на один домен, и команда dotRadio определит, какая группа является наиболее подходящей. DotRadio будет предназначен для радиовещательных и интернет-вещателей, радиолюбителей и любителей, а также для продавцов вещательного сообщества. Обратите внимание, что после 31 октября будет небольшой перерыв, а затем 15 ноября он будет общедоступная. В этот момент домены будут назначаться в порядке поступления заявок (при условии, что заявитель будет часть радио сообщества). ЧИПЫ FM В СМАРТФОНАХ NABA продолжает свою работу с Национальной ассоциацией вещателей по исследованию чипов FM в смартфонах. Мы рассматриваем ежеквартальные продажи смартфонов в Канаде, Мексике и США, имеют ли эти телефоны чипы FM, и, кроме того, могут ли эти чипы функционировать в качестве радиоприемника. Использование радиоприемника вместо потокового радио экономит заряд аккумулятора и данные. Исследовательская работа началась в четвертом квартале 2015 года и ведется до последних цифр за первый квартал 2017 года. Можно сделать некоторые выводы - данные показывают, что подавляющее большинство смартфонов в Северной Америке содержат чип FM (имеется небольшой процент телефонов без FM-чипа, но вряд ли эти цифры увеличатся). В Канаде и США из тех самых продаваемых смартфонов с чипами FM, которые не активированы для приема радио, 100% из них - iPhone. Смартфоны с FM-чипами широко распространены во всех трех странах, особенно в Мексике. ПРОГРАММЫ NextRadio от компании TagStation LLC (чья материнская компания Emmis Communications является членом NABA) - это приложение, которое позволяет владельцам смартфонов использовать встроенный FM-чип для прослушивания местного радио с расширенным контентом (например, поиск станций по жанру, общение с диджеями, ознакомление с LiveGuide о том, что в данный момент играет в эфире и т. д.). С августа приложение NextRadio доступно для iPhone в США. Эти пользователи должны будут транслировать радиопередачи (в отличие от возможности принимать радиосигналы), но смогут в полной мере воспользоваться функциями NextRadio.