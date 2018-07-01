Курск и Курская область

Солдаты вскоре могут получить «рентгеновское зрение в стиле супергероя» благодаря ИИ-камере, которая может видеть врагов, скрывающихся за стенами.

Созданная командой Массачусетского технологического института (MIT), система использует искусственный интеллект для анализа радиосигналов, которые отскакивают от тела человека.

Эти сигналы, которые могут проходить сквозь стены, используются для построения фигуры палки человека, скрывающегося за экраном.

Система позволяет любому «наблюдать», как люди ходят, прыгают и сидят - даже когда они скрыты от взгляда.

В будущем солдат, обладающий дополненными реальными очками и передающим устройством, мог «видеть» прогнозы скрытых врагов.

Исследователи надеются, что это будет полезно и в медицинских приложениях.

Например, его можно было бы использовать в домах престарелых, чтобы следить за тем, что кто-то зашел за закрытые двери.

Дина Катаби, ведущий исследователь, рассказала материнской плате: «Примерно в 2013 году мы показали, что мы можем точно отслеживать людей.

«Новым является то, что впервые мы можем создать динамический скелет человека, их позу и то, как они двигаются».

«Скажем, полиция хочет использовать такое устройство, чтобы видеть за стеной.

«Очень важно знать, стоит ли кто-то стоять в положении, указывающем, что они держат оружие, например.

Проект, известный как RF-Pose, был создан путем демонстрации компьютерного алгоритма тысяч клипов людей, выполняющих различные действия вместе с соответствующими радиосигналами.

Это позволило искусственному интеллекту (ИИ) выяснить связь между изменениями радиоволн и движением человека.

Используя этот каталог данных, компьютер смог определить позу или движения человека, используя только радиочастоты, - иллюстрируя любые недостающие визуальные эффекты с красочной фигурой палки.

Система камеры может отслеживать несколько людей одновременно - и даже работает в полной темноте, используя только беспроводные сигналы.

В настоящий момент RF-Pose способен конвертировать радиочастотные (RF) карты тепла, известные как «карты уверенности», в разноцветные фигуры папок для представления людей.

Однако в будущем команда CSAIL надеется разработать 3D-версии этих скелетов, способных собирать более мелкие движения, как дрожащая рука.

«Мы видели, что наблюдение за ходьбой и умение делать базовые действия сами по себе дают медицинским работникам окно в их жизнь, которого у них не было раньше, что может иметь смысл для целого ряда заболеваний», - сказал профессор Катаби, который написал новую статью о проекте.

«Ключевым преимуществом нашего подхода является то, что пациенты не должны носить датчики».

«Используя эту комбинацию визуальных данных и ИИ, чтобы видеть сквозь стены, мы можем лучше понимать сцену и разумные условия жизни, чтобы жить более безопасной и продуктивной жизнью», - сказал Мингмин Чжао, ведущий автор статьи о RF-Pose.