Курск и Курская область

Невозможно точно сказать, где начинается история радио. Ранние ученые, которые видели и исследовали эффекты электричества и магнетизма, имели решающее значение для истории. Но многие люди также заметили эффекты, которые, вероятно, были вызваны радиоволнами. Считается, что Гальвани был свидетелем влияния электромагнитных волн, когда он исследовал проводимость электричества. Другие, в том числе Генри, Эдисон и другие, также могут быть свидетелями эффектов. Максвелл доказывает существование волн электромагнитных. Именно Джеймс Клерк Максвелл впервые доказал существование электромагнитной волны (e / m). Он доказал это математически и опубликовал свои выводы в ряде работ. Большая часть этой ранней работы была выполнена, когда он был в Kings College London. Его работа была обобщена в книге под названием «Трактат об электричестве и магнетизм». В 1871 году Максвелл перебрался в Кембридж, где стал первым директором Кавендишской исследовательской лаборатории. 1887 Герц обнаруживает радиоволны. В серии экспериментов, начатых в 1887 году, Генрих Герц доказал физическое существование радиоволн, которые Максвелл показал, что они существуют математически. Его передатчик состоял из простого искрового промежутка на индукционной катушке с петлей из проволоки для работы в качестве антенны. Приемник состоял из меньшего зазора в петле того же размера, что и в передатчике. В своих экспериментах Герц также обнаружил многие из своих свойств. Результаты его экспериментов, выполненные в 1887-8 гг. были опубликованы между 1888-90. Хотя другие люди видели эффекты раньше, никто не осознавал, что они собой представляют, и Герцу справедливо приписывают открытие радиоволн или волн Герциана, как их сначала называли. 1894. Когереру, предмету, используемому для обнаружения радиоволн, потребовалось много лет, чтобы развиться от самых ранних наблюдений, относящихся к 1850 году. Первым человеком, который использовал идею когера, был француз по имени Эдуард Бранли. Он обнаружил, что сопротивление стеклянной трубки, заполненной металлическими записями, упало до нескольких сотен омов, когда поблизости произошел электрический разряд. Затем обрезки могут быть «деформированы» острым краном на трубе. Эти устройства были эффективны при обнаружении передач искрового передатчика. Идея была популяризирована Оливером Лоджом, особенно в результате лекции, которую он дал в 1894 году. 1894 Первые эксперименты Маркони. Осенью 1894 года Маркони провел свои первые эксперименты с радиоволнами на чердаке дома родителей в Болонье. Первоначально он мог достичь расстояний всего в несколько метров, но он добился значительного прогресса, постоянно увеличивая дистанцию, по которой он посылает сигналы. Ему удалось отправить сигналы на расстояние около 2 километров, и, осознав возможности системы морских коммуникаций, он продемонстрировал их итальянским властям. К сожалению, они не были впечатлены, и в результате Маркони перебрался в Англию.