Курск и Курская область

Регенеративный приемник, регентное радио, был популярной формой радиоприемника в 1920-х и 1930-х годах.

В результате эта форма радио заслуживает своего места в этом кратком обзоре различных типов доступных радио.

Регенеративная история приемника

Регенеративный приемник было одним из многих изобретений в области радиотехники, которое сделал Эдвин Армстронг. Он изобрел и запатентовал регенеративную схему, когда учился в колледже в 1914 году.

Хотя изобретение регенеративного приемника обычно приписывают Армстронгу, другие оспаривали это. Ли де Форест подал патент в 1916 году, и он подал иск, который длился более 12 лет. Это пришло в норму в судах, и в конечном итоге закончилось в Верховном суде США, после чего Армстронг проиграл.

Регенеративный приемник широко использовался в 1920-х и 30-х годах, потому что он мог обеспечить высокий уровень усиления и селективности с небольшим количеством клапанов или трубок. Поскольку стоимость этих устройств была высока, и они часто работали на батарейках, минимизация количества этапов была ключевой. В результате регенеративный приемник стал популярной радиотехнологией.

Регенеративный приемник был особенно популярен у радиолюбителей. Поскольку они должны были собрать все свое оборудование в 1920-х и 30-х годах, более простая конструкция регенерационного радио означала, что они были более достижимыми, чем супергерой, который действительно только начинал использоваться.

Реген приемник работает путем введения положительной обратной связи в схему приемника. Эта положительная обратная связь значительно увеличивает как усиление, так и селективность.

РЧ-усилитель имеет контур обратной связи, который передает часть выходного сигнала обратно на вход, так что сигналы вокруг контура находятся в фазе. Таким образом, любой сигнал, который находится в усилителе, будет многократно усилен, и это может увеличить уровни усиления в 1000 и более раз. В теории обратная связь между выходом и входом должна обеспечивать бесконечное усиление, но в действительности факторы, включая насыщенность усилителя и фазовые задержки означают, что это не может быть достигнуто в действительности.

Другим важным фактором является избирательность. Поскольку в усилителе обратной связи имеется настроенная цепь, усиление увеличивается вокруг точки резонанса, а не от нее. Это означает, что добротность катушки эффективно умножается, обеспечивая гораздо более высокие степени селективности.

Улучшение селективности также можно увидеть, если понять, что регенерация вводит в цепь элемент с отрицательным сопротивлением. Это означает, что общее сопротивление в цепи уменьшается. Поскольку добротность резонансного контура равна реактивному сопротивлению, деленному на сопротивление, добротность контура значительно увеличивается, что приводит к заметному улучшению селективности.