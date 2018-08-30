Курск и Курская область

Существует несколько причин, по которым FM-станция будет участвовать в создании широкополосной антенной системы, в том числе:

• Строительство нового основного узла передатчика, где ограниченное пространство башни;

• Строительство нового вспомогательного узла передатчика, где пространство ограничено;

• Желание использовать башню с ограниченной способностью удерживать дополнительные антенны.

Конечно, есть много случаев, когда владелец башни видит преимущество в предоставлении главной антенны для размещения всех своих FM-клиентов. В этой статье мы рассмотрим «широкополосные» антенны, предоставляемые некоторыми известными производителями, а также некоторые примеры их использования. Использование широкополосной антенны может очень хорошо решить проблему для вас в будущем, поэтому, пожалуйста, прочитайте.

Mt. Ascutney

Недавно Shively Labs построила полуширинную широкополосную антенну для сайта VPR Mount Ascutney. Я поговорил с дизайнером и руководителем проекта Шонjv Эдвардсjv по поводу системы.

«Уникальное требование этой системы состоит в том, что былj две станции-арендаторf, которые должны были быть всенаправленными, а третья должна была быть направленной - с довольно значительным нулевым значением к северо-востоку», - сказал Эдвардс.

Решением стало использование шестиэлементной панельной антенны Shive 6014 с изменениями в своей системе подачи, в частности, типа подачи и распределения мощности. Антенна представляет собой трехсторонний массив с двумя уровнями.

Каждый элемент 6014 является скрещенным диполем, и каждый из этих диполей питается гибридом 3 дБ. «Если между диполями имеется достаточная изоляция, вы можете подать порт нагрузки отказа в качестве второго входа», - сказал Эдвардс. Сигналы, подаваемые в гибрид с использованием «нормальных» входов, излучают с правой округлостью; сигнал, подаваемый в порт «reject», излучает в левом круге.

Тогда проблема становится довольно простой. «Станции, которые являются ненаправленными, подаются на каждый элемент с равной мощностью», - сказал он. «Станция, которая должна быть направленной, подается на полную мощность на две [из трех] лиц и на -10 дБ [в данном конкретном случае] на третьем.

«Таким образом, вы можете создавать оба типа паттернов в одной антенной системе».

Я спросил Эдвардса о делителях мощности, используемых в системе. Станции, которые являются omni, все питаются посредством равного шестипозиционного делителя мощности и кабелей равной длины. «Мы перепрофилировали переходник -10 дБ (обычно используемый на ранней стадии в реализациях HD Radio) и модифицировали его, чтобы стать соединителем -13 дБ», - сказал он. «Выход от порта -13 дБ перешел на двухсторонний делитель мощности, а «сквозной» порт был подан в четырехпозиционный делитель мощности. Результирующая дельта мощности составляет -10 дБ. Есть и другие способы сделать это, но так мы подошли к нему».

Панельная антенна Shive 6014 предназначена для широкополосных приложений и имеет способность обрабатывать 15 кВт на элемент. Её спецификация VSWR для всего 20 МГц диапазона FM составляет 1,15: 1 или выше. Антенна Mount Ascutney вмещает станции на частоте 88,1 МГц (WNCH), 89,5 МГц (WVPR) и 106,1 МГц (WHDQ).