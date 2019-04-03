Курск и Курская область

Запущенное 4 марта новейшее предложение Bauer Media, классический канал под названием Scala Radio, представляет собой стеклянную студию, использующую технологию виртуального звука и управления. В то время как радио и аудио услуги продолжают расширяться, инженеры радиовещания ищут способы вывести станции в эфир еще быстрее и дешевле. Студия для последнего предложения Bauer Media, классического канала Scala Radio, использует как виртуальную IP-технологию, так и существующие пространства для достижения этой цели, как сообщает Кевин Хилтон ... В этом месяце в Великобритании выходит новая цифровая радиостанция в форме радио Scala. С целью «предложения классической музыки для современной жизни» новая национальная служба объединяет конкурентов BBC Radio 3 и коммерческого канала Classic FM на рынке, в котором доминируют рок и поп-станции. Его запуск 4 марта привлек к себе внимание благодаря тому, что бывший ведущий BBC Radio 2 Саймон Мэйо был в числе участников буднего дня, но за кулисами он также примечателен тем, что пришел из студии со стеклянной стеной, а также был основан на виртуальном аудио и технологии управления. Радиостанция Scala будет транслироваться из головного офиса Bauer Media в штаб-квартире One Golden Square в центре Лондона. Здесь размещаются 14 эфирных студий на основе консолей Axia Audio и сетевой / распределительной инфраструктуры аудио поверх IP (AoIP). В лондонском вещательном центре уже представлены другие «бренды» Бауэра, в том числе Absolute Radio, Magic, Kiss и Heat Radio, а также недавно запущенные Hits Radio и Greatest Hits Radio. Наряду с этим есть небольшая студия, построенная в бывшем конференц-зале, которая была введена в эксплуатацию в прошлом году, которая будет использоваться для радиопередач Scala и может рассматриваться как предшественник более полно реализованных «виртуальных» объектов, которые Бауэр планирует поставить воздух в ближайшем будущем. Glass Studio, как известно, изначально задумывался как многоцелевое средство для подкастов и голосового отслеживания, а также как доказательство концептуального упражнения для дизайна предлагаемых студий. Помещение, предназначенное для студии, имеет три сплошные стены со стеклянной перегородкой, отделяющей его от основного кабинета. «Первоначально он был построен в качестве научно-исследовательского проекта, чтобы доказать, что мы можем построить недорогую студию из стекла за короткий четырехнедельный срок», - объясняет Марк Фаррингтон, старший инженер по системам вещания в Bauer Media. «Идея заключалась в том, чтобы он имел микшер с сенсорным экраном и позволил бы нам расширить студийное пространство на Золотой площади, а также стать доказательством концепции будущих проектов в Лондоне и других местах в Великобритании». Студия была разработана и спроектирована собственной командой Бауэра по проектам, включая Фаррингтона и инженера-радиовещателя Ханну Остин, и построена подрядчиком вещательной компании Transmation. Как и в существующих студиях, новый стенд размещается на инфраструктуре AoIP Лондонского вещательного центра, которая полностью поддерживается кабелями CAT6. «У нас нет старых аудиосвязей в студии и за ее пределами», - говорит Фаррингтон. «Golden Square - это полностью AoIP между студией и цепью передачи. Это позволило быстро и легко добавить полностью IP-студию, потому что она была построена на прочном фундаменте нашей существующей инфраструктуры».