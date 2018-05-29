Курск и Курская область

Ни в одной квартире, ни в одном доме не будет уютно и комфортно без шторы. К выбору одежки для окон стоит подойти ответственно. Основная функциональная задача штор - закрывать комнаты от взглядов с улицы, от прямых солнечных лучей. Кроме этой роли шторы являются заключительным штрихом интерьера. Они способны стать его изюминкой, определенным акцентом, притягивающим взгляды. Если Вы хотите быстро изменить стилистику помещения, освежить его, то не обязательно начинать ремонт, достаточно поменять шторы. Этот прием хорошо известен дизайнерам. Самостоятельно подобрать подходящие по стилю, цвету и виду шторы достаточно сложно. Гораздо проще обратиться за помощью к профессионалам. Яркий и оригинальный декор для окон создают в салоне штор. Сегодня не обязательно посещать ближайший салон штор в Вашем городе. Проще зайти на сайт салона в интернете и оформить свой заказ. Если у Вас есть идеи как украсить окна в доме, то опытные мастера их воплотят в жизнь. Если Вы не знаете какие шторы станут идеальным решением для Вашей квартиры, то мастера разработают дизайн проект, согласуют его с Вами и пошьют подходящие шторы. Очень важно подобрать подходящие по плотности материалы. Сочетание плотных и воздушных штор всегда выигрышно смотрится в интерьере. Современные салоны штор предлагают комплексную услугу по созданию одежды для окон в Вашем доме. Начиная с разработки проекта, пошива изделий и заканчивая установкой карнизов. Вам даже не придется разглаживать и развешивать шторы. Все это сделают за Вас сотрудники салона штор. Вы можете заказать классические шторы, австрийские, французские, римские, японские, веревочные, рулонные, бамбуковые и многие другие виды и фасоны штор. С помощью дизайнеров все пожелания будут учтены, при необходимости выполняют работу над дополнительным украшением штор. Обратившись в салон штор "Рози Блюз", Вы точно останетесь довольны результатом. Здесь можно заказать шторы в гостиную, детскую, спальню, в кухню, в коттедж, для сцены, жалюзи, ламбрекены и карнизы для штор. При необходимости можно оговорить пошив штор по индивидуальному проекту. Посетив галерею работ на сайте компании, Вы сможете быстрей определиться и выбрать идеальную модель в свое жилище. При выборе штор полагайтесь на собственные ощущения. Цвет изделия должен вызывать комфортные ощущения, гармонию и уют. Шторы должны хорошо сочетаться со всем интерьером. Беспроигрышным вариантом станут шторы под цвет мебели. Молодые люди предпочитают шторы ярких оттенков с интересными узорами и принтами. Люди зрелого возраста выбирают однотонные шторы теплых оттенков. Хотя всегда бывают исключения. При выборе штор необходимо учитывать где они будут висеть. Для квартиры в многоэтажке и загородного дома нужны совсем разные шторы и по цвету, и по дизайну. Отлично смотрятся в любом интерьере светлые легкие шторы из натуральных тканей. Хотя их можно скомбинировать с тканями из одного оттенка, но разными по интенсивности. Подбирая шторы к поверхностям мебели, стоит учитывать что бывают матовые и глянцевые поверхности штор. Растительные и цветочные орнаменты в интерьере будут уместны в загородном доме, на даче, в коттедже. Сегодня выбор штор огромный. Их шьют их батиста, креп-шифона, муслина, лавсана, шерсти, органзы, цветного флизелина, тюли. Естественность и изящество - вот два главных критерия, по которым стоит выбирать шторы. Они должны украшать интерьер и гармонично влиять на наше внутреннее состояние. Поэтому стоит прислушаться к советам специалистов и изменить свой дом в лучшую сторону. Официальный сайт: http://rosy-blues.ru