Курск и Курская область

Каждая девушка прилагает максимум усилий, чтобы выглядеть красивой и ухоженной. Особенно много хлопот доставляют лишние волосы на теле, от которых приходится регулярно избавляться. Самым эффективным способом является шугаринг. Его выполняют специальной сахарной пастой. Эпиляция шугарингом достаточна простая, даже в домашних условиях ее можно выполнить, если пройти специальное обучение. Некоторые девушки, в поисках новой профессии, записываются на курс шугаринга, закончив который смело можно открывать свой кабинет. Жительницы Евпатории и Крыма могут записаться на обучение по телефону +7(978)731-67-27. Более подробно о базовых занятиях, которые проходят в мини-группах и длятся два дня, Вы сможете узнать на странице ВКОНТАКТЕ у Яны Биличенко. Курс включает не только теорию, но и практику, а также предоставляет возможность закупить продукцию для депиляции торговой марки Nikol's с постоянной скидкой. Если Вам надоела Ваша работа и начальник, то пора что-то менять в своей жизни. Получив новую профессию, Вы сами станете себе начальником и сможете более продуктивно распоряжаться своим временем. Курс шугаринга можно пройти исключительно для себя, чтобы правильно выполнять процедуру в у себя дома. После шугаринга Вы сможете забыть о проблеме лишней растительности на теле практически на целый месяц. Процедура имеет определенное положительное воздействие на кожу, ведь вместе с волосами с кожи удаляются омертвевшие клетки. Сахарная паста воздействует как скраб и кожа становится шелковистой. На курсах обучают какие по консистенции смеси подходят для определенного участка тела. На лице, под мышками, на ногах и зоне бикини волосы разной жесткости и поэтому одна и та же сахарная паста не подойдет. В более нежных местах используется более мягкая паста. Стоит отметить, что шугаринг является самым безопасным и экологичным способом удаления волос. Компонентами смеси для депиляции являются исключительно натуральные вещества, поэтому данный метод подходит даже беременным и людям с заболеваниями вен. Как выполняется сама процедура? На кожу наносится тальк или присыпка, которая ее обезжиривает. После этого мастер слегка подогревает карамельную смесь и разминает ее в руках. Эластичная смесь (как пластилин) наносится на тот участок, с которого необходимо удалить волосы после чего резким движением снимается вместе с волосами. Люди с повышенной чувствительностью могут предварительно выпить обезболивающую таблетку или попросить мастера нанести обезболивающий крем перед процедурой. Затем на кожу наносится специальный успокаивающий лосьон. Покраснение, если такое возникло, проходит самостоятельно за короткий промежуток времени. Перед тем, как открыть свой кабинет и предоставлять услуги шугаринга клиентам, советуем на себе испытать все тонкости и нюансы данной процедуры. Выбирайте хороший салон и проверенного мастера. В последнее время на шугаринг все чаще стали записываться мужчина. А это означает, что не только девушки, но и представители сильного пола стремятся выглядеть ухоженно.