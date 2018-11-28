Курск и Курская область

Используйте анализаторы Signal Hound как источники I / Q или блоки в приложении GNU с открытым исходным кодом

La Center, WA / PRNewswire / - Signal Hound только что выпустили модули GNU Radio для анализаторов спектра BB60C и SM200A, позволяя использовать анализаторы в качестве источников I / Q изнутри GNU Radio в качестве блоков в потоковой графике, компонентами иерархического блока или вызова из сценария.

Роджер Раш (Roger Rush), ведущий разработчик проекта, утверждает, что «Signal Hound и GNU Radio совместно используют программный подход к обработке сигналов, а анализаторы спектра малого форм-фактора Signal Hound с их мощными API-интерфейсами идеально подходят для творческой экосистемы GNU Radio. В течение многих лет пользователи обоих продуктов просят об интеграции - теперь она здесь».

Доступность

Радиоволны Signal Hound BB60C и SM200A GNU доступны сразу на странице GitHub на Signal Hound. Загрузка включает несколько примеров, которые помогут пользователю встать и работать.

О радио GNU

GNU Radio - это инструментарий с открытым исходным кодом для программного обеспечения, который широко используется в исследовательских, промышленных, академических, правительственных и хоббистских средах.

Предоставляя интерфейс перетаскивания для подключения блоков обработки сигналов, наряду с интеграцией Python, GNU Radio отлично подходит для быстрой разработки, включая приложения, системный дизайн, одноразовые решения, прототипирование, моделирование и экспериментирование. Возможность реализации высокопроизводительных путей обработки сигналов в C ++ позволяет использовать системы с высокой пропускной способностью в реальном времени (от gnuradio.org/about).

О компании Signal Hound

Signal Hound является производителем доступного высокопроизводительного тестового оборудования, базирующегося в La Center, WA. Начиная с Test Equipment Plus в 1996 году и предлагая подержанное тестовое оборудование и услуги по ремонту, Signal Hound расширила свои предложения в 2010 году с введения USB-SA44 USB-анализатора спектра. Signal Hound с тех пор добавила несколько удостоенных наград RF-анализаторов спектра и генераторов сигналов, которые теперь продаются по всему миру. Дополнительную информацию смотрите на нашем веб-сайте по адресу http://signalhound.com.