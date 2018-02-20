Курск и Курская область

Системы радиочастотной идентификации (RFID) успешно применяются в областях производства, цепочки поставок, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения и услуг, если назвать некоторые из них. Однако различные преимущества и недостатки, выраженные в различных исследованиях проблем, связанных с технологией использования технологии RFID, были скептически настроены руководителями организаций здравоохранения. Цель этого исследования состояла в том, чтобы выразить и показать роль технологии RFID в повышении безопасности пациентов и усилении воздействия этого на здоровье.

Материалы и методы:

Это исследование было несистематическим обзором, в котором поиск литературы проводился с помощью библиотек, книг, конференций, баз данных PubMed, а также поисковых систем, доступных у Google, и опубликованых в период с 2004 по 2013 год в феврале 2013 года. Мы использовали следующие ключевые слова и их комбинации; RFID, здравоохранение, безопасность пациентов, медицинские ошибки и ошибки лечения в поисковых областях названия, ключевых слов, абстракции и полного текста.

Результаты:

Предварительный поиск привел к 68 статьям. После тщательного анализа содержания каждого документа было отобрано в общей сложности 33 документа на основе их релевантности.

Вывод:

Мы должны интегрировать RFID с больничными информационными системами (HIS) и электронными медицинскими документами (EHR) и поддерживать их с помощью систем поддержки принятия клинических решений (CDSS), что облегчает процессы и уменьшает медицинские ошибки, лекарства и ошибки диагностики.

По меньшей мере 44 000 человек и, возможно, до 98 000 человек ежегодно умирают в больницах в результате медицинских ошибок, которые могли быть предотвращены.

Радиочастотная идентификация (RFID) - это беспроводная технология, обеспечивающая автоматическую и однозначную идентификацию без прямой видимости путем извлечения уникального идентификатора из микроэлектронных меток, прикрепленных к объектам.

RFID - это технология, которая использует радиоволны для передачи данных из электронного тега, называемого меткой RFID, прикрепленной к объекту, через считыватель с целью идентификации и отслеживания объекта. RFID уже используется для отслеживания жертв в ситуации бедствия. Данные могут собираться в реальном времени и быть незамедлительно доступными для персонала неотложной помощи и экономить время с помощью RFID. Группы по управлению кризисом, больницы и персонал неотложной помощи имеют доступ к данным через компьютерную базу данных.

RFID была впервые исследована в 1940-х годах как метод идентификации союзных самолетов. Сегодня система RFID успешно применяется в областях производства, цепочки поставок, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения и услуг, чтобы назвать несколько.

Медицинские ошибки могут быть предотвращены путем создания более безопасной системы здравоохранения. В последнее время RFID применяется в управлении больницей. RFID ценен для быстрого извлечения информации о пациенте и наблюдения за пациентами в больнице.