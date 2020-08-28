Курск и Курская область

Покупка Bitcoin или любой другой цифровой валюты - это определенная инвестиция. Статистика нескольких последних лет показывает, что курс биткоина неустанно растет и многие его владельцы успели увеличить свои капиталы в несколько раз. Если Вы никаким образом не связаны с рынком криптовалют, но желаете купить биткоин, то стоит узнать больше информации о том, как можно выгодно это сделать. Рост интереса к цифровой валюте оправдан. Ее используют для оплаты покупок, авиабилетов, туров на отдых, покупки смартфонов и различной техники, автомобилей, квартир и домов. Необходимо понимать, что биткоин это децентрализованная валюта, которая неподконтрольна ни одному государству, ни одному банку. Добыча биткоина называется майнингом. Создается цифровая валюта с помощью мощных компьютеров со специальным программным обеспечением. Все добытые биткоины сберегаются в онлайн-базе данных, которую называют блокчейн. Целый биткоин на данный момент стоит более 10000 долларов и не каждый может сразу купить такую монетку. Но всегда есть возможность купить часть биткоина - Сатоши. Именно так поступают новички, желая приобщиться к обществу владельцев самой популярной криптовалюты. Одним из самых распространенных способов покупки криптовалюты является приобретение в обменниках. Используя свою банковскую карту, компьютер или смартфон Вы сможете быстро создать свой аккаунт на сайте обменного сервиса и получите свой первый криптокошелек. Пополнив его долларами, рублями или любой другой валютой, Вы сможете купить на них биткоин. Для хранения цифровой валюты нужно создать еще один (более надежный) кошелек и перевести туда своих цифровые деньги. Еще одним способом приобретения биткоинов является покупка у физических лиц. Существуют платформы в интернете, через которые наиболее безопасно совершать такие сделки. В последние пару лет во многих крупных городах Европы установили Биткоин-банкоматы, где каждый желающий может купить цифровые деньги за наличные или с помощью банковской карты. Но самым популярным способом покупки биткоина является криптовалютная биржа. Зарегистрировавшись на ней, Вы сможете видеть когда выгодней покупать те или иные цифровые деньги, отследить историю курса той или иной валюты. Обычно инвестируют в криптовалюту после падения ее курса. Каждый покупатель биткоина надеется на сильное подорожание в ближайшем будущем, но никто не застрахован от падения цены. Покупка криптовалюты всегда связана с рисками. Высокая волатильность цифровых денег может сыграть как на руку инвесторам, так и против них. Чтобы не потерять весь свой капитал, вкладывайте в цифровые деньги только ту часть, с которой сможете безболезненно расстаться. Хотя в последние годы все биткоин-инвесторы сумели обогатиться.