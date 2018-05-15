Курск и Курская область

В минувшие выходные НАСА запустила посадочный аппарат InSight на Марс. Однако два уникальных спутника присоединились к посадочному устройству InSight в космосе. НАСА подтвердило, что с ним связались спутники Mars Cube One (MarCO) в выходные дни. Ученые сообщают, что MarCO-A и MarCO-B сигнализировали о своем статусе дважды. Первый радиосигнал был получен в 15:15 EST, а второй сигнал был подтвержден в 4:58 вечера. Космическое агентство недавно выпустило спутники в космос из авиационной базы Ванденберг в Калифорнии 5 мая. Космическое агентство сообщает, что как MarCO-A, так и MarCO-B имеют честь отметить, что первые спутники такого типа будут запущены в космос на межпланетную миссию. Что такое CubeSats? НАСА маркировала как MarCO-A, так и MarCO-B как CubeSats. CubeSats - это небольшие космические корабли с коробочкой, которые были связаны с тем, чтобы помочь студентам-инженерам в подготовке к их космической карьере. CubeSats, которые NASA запускает для наблюдения за InSight, были назначены для работы по тестированию различных компонентов оборудования. Путешествие на Марс Команда CubeSats будет изучать как MarCO-A, так и MarCO-B, когда они будут продвигаться к Марсу. Однако, если CubeSats сможет пережить свое путешествие в космос, команда проверит оба спутника, чтобы увидеть, могут ли они действовать как черные ящики для будущих миссий в Марсе. Как только оба спутника MarCO будут летать на Марсе, их цели завершатся. «Это наши разведчики, а CubeSats не приходилось переживать интенсивное излучение поездки в глубокое пространство раньше или использовать движение, чтобы указать на Марс. Мы надеемся, что этот путь будет пройден», - сказал Энди Клеш, главный инженер НАСА. Обновление InSight Посадочный самолет InSight находится на первом этапе своей шестимесячной миссии на Красную планету. Если посадочный самолет имеет успешный полет через космос, в ноябре этого года планируется коснуться космического аппарата. Как только он приземлится на Марс, посадочный аппарат изучит структуру Марса и, как ожидается, будет использовать тепловой зонд и сейсмометр на протяжении всей миссии. Гобелены и тени Исследовательская группа в Королевском университете в Белфасте искала ключи к существованию таинственной Планеты Девять в средневековых гобеленах. Команда считает, что англосаксы могли обнаружить девятую планету и записать ее внутри одной из тканей. Историки отметили, что жители Средних веков были очарованы небесами, и ученые использовали длинный материал, чтобы отметить важные даты. Воздушный производитель Boeing недавно бросил тень на своего соперника SpaceX. «Боинг» утверждал, что официальные лица НАСА не были впечатлены космическим кораблем SpaceX Heavy Space. Они также полагали, что SpaceX построила ракету, которая была слишком мала для космической миссии НАСА. Boeing разработал веб-сайт под названием «Watch Us Fly», который не только подтолкнул космический корабль своего конкурента, но и поддразнивал, что их ракета Space Launch System станет основной ракетой для будущих миссий NASA.