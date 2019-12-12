Курск и Курская область

Супергетеродинное радио было одной из самых успешных форм радио, использовавшихся почти исключительно в качестве топологии выбора до последних лет.

Одной из наиболее распространенных форм радиоприемника является супергетеродинный радиоприемник. Практически все вещательные радиоприемники, а также телевизоры, коротковолновые приемники и коммерческие радиостанции использовали принцип супергетеродина в качестве основы своей работы.

Супергетеродинный радиоприемник, хотя и более сложный, чем некоторые другие формы радиоприемника, предлагает множество преимуществ с точки зрения производительности, в частности, его избирательности. Таким образом, он способен удалять нежелательные сигналы более эффективно, чем другие формы, такие как наборы TRF (настроенная радиочастота) или даже регенеративные радиостанции, которые использовались особенно в первые дни радио.

Superhet радио приложения и использование

Супергетеродинное радио раньше было бесспорным выбором радиоприемника. Он был почти повсеместно использован. Однако в настоящее время с программно-определяемыми радиоприемниками захват его используется менее широко.

Супергетеродинный способ использовался во всех видах радио, от домашних радиовещательных радиостанций до раций, телевизоров, радиоприемников, профессиональных радиосвязей, спутниковых базовых станций и многого другого.

История создания супергетеродинного радиоприемника восходит к самым ранним дням радио. Реджинальд Фессенден заметил, что сигналы на соседних длинах волн вместе создают ноту удара. Позже, во время Первой мировой войны, преимущества использования радиотехнологий начали осознаваться, и потребовались радиоприемники, которые были бы избирательными и обеспечивали достаточное усиление и чувствительность.

Несколько инженеров решили эту проблему: Люсьен Леви во Франции, Вальтер Шотки в Германии и, наконец, человек, которому приписывают супергетеродинную технику, Эдвин Армстронг, который создал первое работающее супергетеродинноерадио.

Примечание к истории супергетеродинного радио:

Супергетеродинное радио было изобретено в эпоху, когда радиотехнология была очень базовой, а производительность радиоприемника не соответствовала тому, что мы сегодня принимаем как должное. Сверхзвуковое радио, или, если дать его полное название, сверхзвуковой гетеродинный беспроводной приемник представляет собой значительный шаг вперед в производительности, но первоначально он не получил широкого распространения, отчасти потому, что он был изобретен в конце Первой мировой войны, а во-вторых, потому что это использовало много клапанов / труб, и они были очень дороги в это время.

Ключевые особенности и методы супергетеродинного приемника

Основная концепция и теория супергетеродинного радио включает процесс микширования. Это позволяет переводить сигналы с одной частоты на другую. Входную частоту часто называют РЧ-входом, в то время как локально генерируемый сигнал генератора называют локальным генератором, а выходную частоту называют промежуточной частотой, поскольку она находится между РЧ и звуковыми частотами.