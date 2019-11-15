Курск и Курская область

Радиочастотный (РЧ) сигнал относится к беспроводному электромагнитному сигналу, используемому в качестве формы связи, если речь идет о беспроводной электронике. Радиоволны - это форма электромагнитного излучения с определенными радиочастотами в диапазоне от 3 кГц до 300 ГГц. Частота относится к скорости колебаний (радиоволн). Радиочастотное распространение происходит со скоростью света и не нуждается в такой среде, как воздух, чтобы путешествовать. РЧ-волны происходят естественным образом от солнечных вспышек, молний и звезд в космосе. Человечество общается с искусственно созданными радиоволнами, которые колеблются на различных выбранных частотах. Радиочастотная связь используется во многих отраслях, включая телевизионное вещание, радиолокационные системы, компьютерные и мобильные платформы, дистанционное управление, дистанционный учет / мониторинг и многое другое. Хотя отдельные радиокомпоненты, такие как микшеры, фильтры и усилители мощности, можно классифицировать в соответствии с диапазоном рабочих частот, их нельзя строго классифицировать по стандарту беспроводной связи (например, Wi-Fi, Bluetooth и т. Д.), Поскольку эти устройства обеспечивают только физический уровень (PHY). ) служба поддержки. Напротив, радиочастотные модули, приемопередатчики и SoC часто включают поддержку уровня канала передачи данных для одного или нескольких протоколов беспроводной связи. Эти продукты организованы по беспроводной технологии и могут быть просмотрены на вкладке «Решения». Хотя беспроводная связь часто связана с частотным диапазоном 2,4 ГГц, многие устройства и технологии используют радиочастоты ниже 1 ГГц (1000 МГц). Полоса 900 МГц, или 33-сантиметровая полоса, является широко известным частотным диапазоном ISM (промышленным, научным и медицинским), используемым для беспроводных телефонов, раций, любительского радио и даже любительского телевидения. ZigBee, спецификация для связи с низким энергопотреблением в беспроводных персональных сетях (WPAN), а также стандарт IEEE 802.15.4, на котором она основана, может использовать диапазон ISM 900 МГц в Северной и Южной Америке. Радиовещание AM (535 кГц - 1,7 МГц) и вещание FM (87 МГц - 108 МГц) также находятся в этом более низком диапазоне частот, а эфирное телевидение охватывает широкий диапазон (от 54 МГц до 806). МГц) диапазон несущих частот. Современные технологии ближней радиосвязи (NFC), которые сегодня используются во многих новейших смартфонах, работают на частоте 13,56 МГц. Диапазон ISM 2,4 ГГц (промышленный, научный и медицинский), возможно, является наиболее распространенным в этом диапазоне частот. Его нелицензионная природа сделала полосы ISM популярным выбором для многих беспроводных технологий, таких как ZigBee (IEEE 802.15.4), Bluetooth (IEEE 802.15.1) и Wi-Fi (802.11). Существует также много других технологий 2,4 ГГц; WiMAX, GPS, беспроводные телефоны, автомобильная сигнализация и даже микроволновые печи работают в этом диапазоне частот. Беспроводные сигналы в верхней части диапазона сверхвысоких частот (СВЧ) и выше (5 ГГц +) часто называют микроволнами. На этих частотах вода более или менее "непрозрачна", поэтому микроволновый сигнал будет испытывать значительные проблемы с ослаблением и рассеянием из-за влаги в воздухе. По этой причине чрезвычайно высокочастотная связь либо сильно ограничена по дальности, либо всегда требует прямой видимости. Тем не менее, эти типы сигналов могут быть сделаны очень направленными и находят все большее применение в современных технологиях. Полосы ISM (промышленные, научные и медицинские) включают несколько частот в диапазоне высоких ГГц, например Wi-Fi на основе беспроводных стандартов IEEE 802.11a и 802.11n, которые поддерживают обе частоты 5 ГГц. IEEE 802.11ac - это новейший стандарт для технологии WiFi, работающий исключительно в диапазоне 5 ГГц и предлагающий значительные улучшения в скорости, дальности, энергопотреблении и надежности. Другие новые технологии предназначены для работы в частотных диапазонах гораздо выше; WirelessHD - это беспроводная спецификация, основанная на частотах до 60 ГГц.