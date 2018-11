Курск и Курская область

mimik technology inc. сегодня объявила о том, что присоединилась к LimeNet, экосистеме аппаратных и программных продуктов Lime Microsystems, разрабатывающей программные решения для беспроводных широкополосных систем следующего поколения. mimik предлагает разработчикам LimeNet свою платформу облачных сервисов и edgeSDK, позволяющую им превратить любое вычислительное устройство в облачный сервер. Lime, ведущий поставщик полевых программных радиочастотных приемопередатчиков, платформ с программным обеспечением (SDR) и сетевых решений для следующего поколения беспроводных широкополосных систем, также интегрирует граничную облачную платформу mimik и edgeSDK в программно определенные радиопродукты. Они будут включать в себя линейки продуктов LimeNET для полного решения с поддержкой сетевых приложений. «Мы рады приветствовать технологию mimik для сообщества LimeNet, чтобы поддержать нашу миссию в создании новых технологий сети радиодоступа для большей гибкости и снижения затрат на разработку. Lime имеет децентрализованные сети радиодоступа - создание базовых станций на краю сети - и крайне важно иметь партнера, который делает то же самое для облака. Мы нашли этого партнера в mimik», - сказал Эбрахим Бушери, генеральный директор Lime Microsystems. «Поскольку мы увеличиваем пропускную способность и уменьшаем латентность на стороне радиосвязи для 5G, важно обеспечить, чтобы это усилие не было скомпрометировано из-за ограничений облачной инфраструктуры. Таким образом, мы создаем комплексное решение с минимальной суммой требований к пропускной способности. Платформа граничного облака mimik поддерживает локальную связь и минимизирует использование полосы пропускания, что делает ее идеальной для развертывания небольших ячеек в сельской местности». В экосистеме LimeNet основное внимание уделяется эволюции сетей радиодоступа (RAN), а также строительным блокам аппаратного и программного обеспечения для приложений, работающих на конвергентных сетевых технологиях, включая сотовые сети, Internet of Things (IoT) и потоковое мультимедиа. «Мы рады работать с Lime Microsystems, чтобы расширить преимущества проверенной технологии mimik для поддержки беспроводных широкополосных решений следующего поколения», - сказал Сиваш Аламути, генеральный директор компании mimik technology inc. «Децентрализованная облачная платформа от mimik будет снижать затраты времени и облачных хостингов для разработчиков, улучшая конфиденциальность данных для облачных приложений. Используя наши технологии облачных вычислений, мы уменьшаем потребности в транспортном обслуживании и потенциально можем обеспечить экономически эффективное покрытие в районах с небольшой инфраструктурой транзитных перевозок, используя мощь периферийных устройств и ожидая еще большего сотрудничества между двумя организациями в будущем ». Lime управляет беспроводными инновациями с программными конфигурационными радиосетями, которые поддерживают развязывание аппаратного, программного и сторонних приложений с использованием платформ общего назначения. Его предпосылка выравнивается и поддерживает приверженность mimik децентрализации облака.