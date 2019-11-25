Курск и Курская область

Технология OpenRAN была разработана совместно Vodafone и Intel при участии Parallel Wireless, Mavenir и Lime Microsystems. Он предназначен для стандартизации конструкции и функций аппаратного и программного обеспечения в ключевых элементах сетей радиодоступа, включая мачты и антенны. Это делает их «независимыми от поставщиков», позволяя более мелким поставщикам предоставлять оборудование и услуги и - мы надеемся - снизить стоимость звонков, текстовых сообщений и мобильного доступа к данным.

Vodafone заявил, что это может обеспечить все виды сообществ улучшенным покрытием мобильного интернета за счет развертывания стандартизированного недорогого оборудования.

Проект OpenRAN привел к разработке технологии Open CrowdCell компании Vodafone, которая использует ретрансляционные узлы для генерации крошечных ячеек, чтобы расширить покрытие мобильной связи в локализованных зонах, таких как места проведения фестивалей, транспортные средства и большие здания.

Технология OpenRAN компании Vodafone была опробована в лабораторных условиях в Южной Африке и развернута как для городских, так и для сельских служб 2G и 4G в Турции. На этой неделе технология будет запущена в 120 сельских районах Великобритании, с дополнительными испытаниями в Мозамбике и ДРК.

«OpenRAN улучшает экономику сети, позволяя нам охватить больше людей в сельских общинах, и это поддерживает нашу цель построения цифровых обществ, в которых никто не остался без внимания», - сказал Ник Рид, генеральный директор Vodafone Group. Рид добавил, что технология готова к быстрому внедрению в Европе.

На рынке мобильного телекоммуникационного оборудования доминируют три ключевых игрока: китайская Huawei, шведская Ericsson и финская Nokia. Перевозчики, как правило, используют комбинацию оборудования от этих поставщиков, чтобы избежать зависимости от одного поставщика.

В этом году операторы были напуганы «черным списком» Белого дома Huawei - крупнейшего в мире производителя телекоммуникаций - из-за обвинений в краже торговли, нарушении торговых санкций и в качестве инструмента для шпионажа со стороны китайского правительства: обвинения, полностью опровергнутые Huawei. Это поставило вопросительные знаки относительно будущего Huawei в инфраструктуре 5G союзников США, включая Великобританию, и, возможно, замедлило развертывание инфраструктуры 5G.

В этом году Vodafone принял несколько смелых и неожиданных решений в гонке за предоставление хорошей мобильной сети с широким покрытием, в том числе согласился поделиться инфраструктурой 5G с конкурентом O2 и стал первым британским оператором, предложившим безлимитные услуги мобильной передачи данных на основе скорости.