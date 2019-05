Курск и Курская область

Радиовещание - это однонаправленная беспроводная передача по радиоволнам, предназначенная для охвата широкой аудитории. Вещание включает в себя несколько технологий, которые передают контент или данные. Благодаря внедрению новых технологий, способ определения радио меняется еще больше. Nielsen Audio, ранее известная как Arbitron, базирующаяся в США компания, которая ведет радиопередачи, определяет «радиостанцию» как лицензированную правительством станцию ​​AM или FM; радиостанция HD; интернет-стриминг существующей лицензированной правительством станции; один из спутниковых радиоканалов от спутникового радио XM или спутникового радио Sirius; или, потенциально, станция, которая не имеет правительственной лицензии. Традиционное радиовещание Традиционное радиовещание включает станции AM и FM. Существует несколько подтипов, а именно: коммерческое вещание, некоммерческое образовательное, общественное вещание и некоммерческие разновидности, а также общинное радио и студенческие радиостанции студенческого городка по всему миру. Самая ранняя форма радиоволны, названная термоэлектронным клапаном, была изобретена в 1904 году английским физиком Джоном Амброзом Флемингом. Первая передача, как сообщается, произошла в 1909 году Чарльзом Херролдом в Калифорнии. Позже его станцией стал KCBS, который до сих пор существует в качестве новостной станции AM из Сан-Франциско. AM Radio AM, самая ранняя форма радио, также известна как амплитудная модуляция. Он определяется как амплитуда несущей волны, которая изменяется в соответствии с некоторой характеристикой модулирующего сигнала. Средневолновая полоса используется во всем мире для AM вещания. Радиовещание AM происходит в эфире Северной Америки в диапазоне частот от 525 до 1705 кГц, также известном как «стандартная полоса радиовещания». Эта полоса была расширена в 1990-х годах путем добавления девяти каналов в диапазоне от 1605 до 1705 кГц. Большое преимущество радио AM Сигнал в том, что его можно обнаружить и превратить в звук с помощью простого оборудования. Недостатком AM-радио является то, что сигнал подвержен помехам от молнии, грозы и других электромагнитных помех, таких как солнечное излучение. Мощность региональных каналов, которые совместно используют частоту, должна быть уменьшена ночью или направлена ​​во избежание помех. Ночью AM-сигналы могут распространяться в гораздо более отдаленные места, однако именно в это время затухание сигнала может быть наиболее сильным. FM-радио FM, также известная как частотная модуляция, была изобретена Эдвином Говардом Армстронгом в 1933 году для преодоления проблемы радиочастотных помех, которые мешали радиоприему AM. Частотная модуляция была методом вывода данных на волну переменного тока путем изменения мгновенной частоты волны. ЧМ встречается на радиоволнах ОВЧ в диапазоне частот от 88 до 108 МГц. Первоначальной службой FM-радио в США была сеть Yankee Network, расположенная в Новой Англии. Регулярное FM-вещание началось в 1939 году, но не представляло существенной угрозы для отрасли вещания AM. Требовалась покупка специального приемника. Как коммерческое предприятие, оно оставалось мало используемым аудио энтузиастом до 1960-х годов. Более процветающие станции AM приобрели лицензии FM и часто транслируют те же программы на станции FM, что и на станции AM, также известной как одновременное вещание. Федеральная комиссия по связи ограничила эту практику в 1960-х годах. К 1980-м годам, поскольку почти все новые радиостанции включали как AM, так и FM-тюнеры, FM стал доминирующей средой, особенно в городах.