Курск и Курская область

Whisper решил проблемы общения, которые существовали между гидами и туристами, будь то в людном месте, где гид не мог проецировать свой голос, или в церкви или музее, где громкое общение было просто запрещено. Инструкторы ITMI теперь используют исключительно Whisper, общаться со студентами во время их начального обучения и во время специальных мастер-классов.

Система радиогида Whisper состоит из передатчика с микрофоном для динамика и приемников с наушниками для слушателей. «Система Whisper - это технологический прорыв для индустрии туризма», - заявляет президент ITMI Джоан Кедделл. «Легко упрощая общение в общественных местах, где окружающий шум часто конкурирует с повествованием инструктора или гида, Whisper изменил способ проведения занятий ITMI».

«Мы протестировали систему Whisper во время двух последних занятий», - говорит Тед Бравос, генеральный директор ITMI. «Четкий, чистый звук позволил всем студентам в наших учебных турах получить одинаковый высококачественный опыт. Преподаватели любили это, потому что они не должны были кричать, чтобы быть услышанными. Whisper действительно революционизирует индустрию экскурсий».

«Система Whisper, разработанная специально для индустрии туризма, является идеальным инструментом для инструкторов, а также для директоров и гидов туров. Она обеспечивает надежную связь в самых разных условиях», - отметила Аннет Морежон, президент Whisper Systems USA ».

В реальных условиях Whisper также позволяет инструкторам, гидам или другим лицам, ответственным за группы, обеспечить учет всех участников. Whisper обеспечивает дополнительный уровень безопасности для всех групповых действий.

Об ITMI:

С 1976 года ITMI является главной программой обучения и сертификации в Америке для профессиональных директоров, гидов, водителей автобусов и командировочных служб. Для получения дополнительной информации об ITMI посетите http://www.itmisf.com.

О Whisper:

Whisper - ведущая компания по аренде и продаже систем радионаведения для экскурсий. Основанная в 1999 году в Риме, Италия, Whisper расширяет свое глобальное присутствие. Компания Whisper сотрудничает с туроператорами, музеями, достопримечательностями, ивент-компаниями, школами, фабриками и спортивными тренировочными центрами, предлагая свои инновационные коммуникационные решения. Для получения дополнительной информации о Whisper посетите сайт http://www.whisper-system.net.