Курск и Курская область

Современные технологии и достижения человечества не перестают удивлять. Все время создаются новые приспособления и оборудование, которое делает нашу повседневность более комфортной. Сейчас люди стараются использовать энергосберегающие технологии, энергию натуральных источников. Именно поэтому особой популярностью пользуется оборудование для автономного отопления и горячего водоснабжения, которое называется тепловой насос. Уже многие производители выпускают тепловые насосы, но покупатели отдают предпочтение продукции компании DIMPLEX.

Работает данное оборудование следующим образом: энергия из недр земли или прогретой земной поверхности отбирается и передается в контур системы, где она распределяется на нагрев воды или помещения. Бывают горизонтальные и вертикальные тепловые насосы, системы открытого типа и системы "водоем". Выбирать стоит подходящую систему с учетом возможностей своего участка. Данное оборудование очень экономно, оно позволяет существенно снизить потребление энергии, улучшает контроль влажности в помещении. Особенно удобно использовать тепловые насосы в странах с повышенным уровнем влажности.

Компания Dimplex разработала и продает геотермальные, воздушные, риверсивные тепловые насосы, отличающиеся от аналогичной продукции других фирм высокой эффективностью, компактными размерами. Для отопления частного дома, дачи такой тепловой насос будет отличным решением. Продукция Dimplex справляется не только с отоплением и горячим водоснабжением, но и с охлаждением помещений в летней время, вот почему она стала такой востребованной и популярной.

Геотермальные тепловые насосы устанавливают в новостройках и в зданиях имеющих определенный эксплуатационный период. Такое оборудование занимает мало места, но польза от него огромная. Вы можете самостоятельно регулировать температуру в помещении. Надежная и долговечная система обычно устанавливается внутри помещения, что защищает от непогоды и механических повреждений. Кроме теплового насоса система состоит из ряда подземных трубопроводов.

Преимуществ у данного оборудования много. Работает оно бесшумно. Совмещает много функций - отопление, горячее водоснабжение и охлаждение. Минимальные расходы на обслуживание. Позволяет сэкономить половину стоимости на нагреве воды и существенно экономит потребление электроэнергии. Абсолютно безопасно, обладает высоким уровнем пожаробезопасности и взрывобезопасности. Намного эффективней стандартных отопительных систем. Использует натуральные природные ресурсы, поэтому экологично. За несколько лет окупает свою стоимость.

Во многих европейских странах тепловые насосы активно используются уже много лет. Мы только сейчас стали задумываться об установке данного оборудования ввиду его высокой эффективности и низкого энергопотребления. Тарифы на коммунальные услуги растут с каждым годом, поэтому многие владельцы частных домов подумывают об установке такого современного оборудования.