Курск и Курская область

Радиовещатели, которые ищут еще один способ достичь ушей аудитории, взяли стратегию других компаний и начали разрабатывать мобильные приложения и использовать мощь умных устройств, таких как Alexa. Те, кто искал информацию, чтобы помочь им в этом квесте, смогли получить представление о ландшафте на сеансе NAB Show 2018 «Умные устройства и мобильные приложения для радио». Директор NAB по технологическому образованию и информационно-пропагандистской работе Брайан Савойе начал разговор с цитатой Марка Кубана; «Посмотрите, что делают выродки, потому что вы будете делать это через несколько лет». Он сказал, что эволюция умных ораторов, таких как платформа Alexa, стала такой частью жизни людей за такое короткое время. Смарт-динамики существуют уже два с половиной-три года, сказала Савойя, и из-за этих различий их нужно искать по-разному при создании контента для этих устройств. Он представил данные, согласно которым 56,3 млн. Таких устройств будут поставляться в 2018 году, и прогноз, согласно которому к 2020 году 75% домохозяйств будут иметь умных докладчиков к 2020 году. Стив Майерс - исполнительный вице-президент Beasley Broadcast Media Group, Digital Media. Майерс продемонстрировал продолжающуюся эволюцию мобильных приложений через Beasley, заявив, что «более 70% нашей аудитории взаимодействуют с нашими брендами в цифровом виде через наши мобильные приложения». Только в первом квартале 2018 года Бисли создал более 550 000 единиц контента (сообщения, аудиоклипы, изображения и т. д.) для своих станций, что в среднем составляет 93 единицы контента в день на сайте станции. Пользователи используют мобильные сайты меньше, чтобы слушать поток станции, и больше потреблять другой контент. Вывод: «Мы должны обеспечить доступ к нашему контенту, доступ к нашим брендам, когда, где, как и в чем наша аудитория хочет этого».