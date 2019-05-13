Курск и Курская область

Коротковолновые службы Радио Австралии могут быть мертвыми, но среда жива и здорова на континенте. Reach Beyond Australia работает на коротких волнах, но с ее христианским программированием, в основном на иностранных языках, на самом деле она не представляет Австралию на коротких волнах. Но есть и другие частные австралийские станции, которые вещают, и планируются и другие. И хотя эти станции не являются заменой для международных передач Radio Australia или несуществующей (на данный момент) внутренней службы Australian Broadcasting Corp., они имеют различные цели и имеют определенные характеристики. Их мощность передатчика обычно составляет около 1000 Вт, а инвертированный V является популярным выбором антенны. Кроме того, этим станциям назначаются частоты в 120-, 90- и 60-метровых полосах коротковолнового радиовещания с их модуляцией либо AM, либо в одной боковой полосе, хотя некоторые из них проявили интерес к вещанию в цифровом стандарте Digital Radio Mondiale. 4KZ - это коротковолновая ретрансляция станции средней длины волны Innisfail, Queensland, с тем же позывным. Это часть радиосети NQ. 4KZ играет разнообразную музыку и активно участвует в жизни сообщества. Короткая волна обслуживает отдаленные районы северного Квинсленда. «Мы планируем 90- или 120-метровое обслуживание в вечернее время по местному времени со станции 4 утра в Марибе», - объяснил Эл Киртон, генеральный менеджер NQ Radio. Уникальное радио работает уже три года и в настоящее время вещает из Ганнеды в Новом Южном Уэльсе. Его владелец, Тим Гэйлор, имеет опыт работы в сообществе радио. «Нам нравится, когда станция информирует людей об альтернативных темах, которых в настоящее время нет в основных средствах массовой информации», - сказал он. Unique Radio также планирует добавить ночную частоту в 90-метровую полосу. Есть также будущие станции в работах из Нового Южного Уэльса. Radio X Network Питера Тейта состоит из различных музыкальных потоков в Интернете. Он добавляет коротковолновую от Wee Waa, города, расположенного в районе Новой Англии в Новом Южном Уэльсе, с передатчиками в диапазонах 120, 90 и 60 метров. Одна и та же программа будет работать на всех трех частотах. «Вы выбираете лучший для приема», сказал он. Тейт добавляет, что, хотя он определенно хочет работать на коротких волнах, это «чрезвычайно дорогой и медленный процесс». AV-Comm планирует создать станцию ​​в Гандары, также в Новом Южном Уэльсе. Технический директор компании, Гарри Кратт, также является основателем Tecsun Radios Australia. «Служба коротких волн все еще находится на стадии планирования», - объясняет Кратт. Он добавляет, что ищет передатчик. Кроме того, ожидается появление еще одной станции в штате Виктория, где Гари Бейкер, владелец компании по производству солнечной энергии в Виктории, надеется начать вещание в конце этого года из города Нумурки. «Формат будет частично основанным на христианстве, с некоторыми дополнительными программами, специально предназначенными для жителей Австралии, живущих в глубинке», - объясняет он.