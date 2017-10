Курск и Курская область

На берегу тихого австралийского полуострова находится Куктаун, небольшой городок с большими планами. В прошлом году этот город с населением 2300 человек впервые услышал что-то новое: сочетание местных новостей, местных метеорологических и транзитных обновлений для путешественников, изучающих тропические леса и прибрежные мангровые заросли, так как Black Star Cooktown 96,9 FM вышла в эфир в первый раз. Дебют - это глоток свежего воздуха - местные новости, которые происходят у местных спонсоров бизнеса, во главе с интервью с местными личностями. С самого первого вещания это был хит для радиостанции Black Star Radio. Успех был частично связан с технологией за кулисами. Передатчик является одним из десятков в Австралии и Соединенных Штатах, которые используют технологию IP-удаленных кодеков, которая оказалась столь же экономически эффективной, как и надежной. Вещатели традиционно полагались на сети ISDN и POTS; они стандартизированы и созревают. Но вопросы стали возникать из-за прерывистого качества POTS, относительно высокой стоимости развертывания ISDN и меньшего количества текущих установок ISDN. Тем временем технология IP заполняет казенник, предлагая как малым, так и крупным вещательным компаниям гибкие и надежные средства для передачи удаленных широковещательных аудиоданных. Его преимущества четко определены: превосходные возможности данных, снижение эксплуатационных расходов, упрощенные рабочие процессы и функции удаленного управления, среди прочих. Именно в Куктауне «Black Star» впервые поставила IP на тест, хотя они столкнулись с слишком знакомой дилеммой: «Куктаун - это небольшой город, и в большинстве случаев сотовая сеть может быть очень ненадежной», - сказал Джерри Пайн, генеральный менеджер Queensland Remote Aboriginal Media, которая управляет сетью Black Star. IP-телефон, проверенный на дороге, установил свою первую трансляцию с использованием портативного кодека Tieline ViA. Pyne установил ViA через IP-соединение ADSL с проприетарным алгоритмом Music от Tieline, который обеспечивал высококачественный звук с более низким битрейтом с автоматической буферизацией. Станция смогла обеспечить надежные пульты дистанционного управления с помощью ряда стратегий IP-сети Tieline, которые предназначены для защиты трансляций и гарантируют надежную передачу широковещательного аудио через открытый Интернет. К ним относятся двойная избыточная потоковая передача через SmartStream PLUS от Tieline; Сетевое соединение Fuse-IP, которое использует проприетарную технологию IP-привязки для агрегирования данных из нескольких IP-портов для увеличения пропускной способности канала; и автоматизированные методы скрытия ошибок. IP-технология удаленного кодека также была игровым чейнджером для нишевых радиовещательных компаний, таких как Farm Journal Radio, которая провела свою ViA в сотнях километров по сельскохозяйственным угодьям Америки, чтобы настроить удаленные трансляции на месте для сельскохозяйственной программы AgriTalk. ViA может подключаться через DSL или LAN-соединение, когда доступно, использовать беспроводной маршрутизатор или подключаться к встроенному Wi-Fi кодеку к точке доступа в отеле или конференц-центр. Ключевой особенностью Farm Journal Radio является поддержка WiA для WiFi.