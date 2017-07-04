Курск и Курская область

На сегодняшний день самым востребованным видом магазинов являются супермаркеты и торговые центры. Они есть практически в каждом городе. И покупатели, и продавцы понимают, что максимальная концентрация товаров и услуг в одном месте выгодна всем. Кроме торговых площадей оборудованы кафе, рестораны, детские площадки, развлекательные комплексы, где можно приятно провести время всей семьей. Поход за покупками превращается в маленький семейный праздник. И это здорово. Супермаркеты и современные торговые центры - это своеобразные ярмарки, на которых Вы можете купить все, что душа пожелает. В торговых центрах, как показывает статистика, человек проводит достаточно много времени. В таком огромном магазине можно спокойно примерить обновку перед покупкой. В самом торговом центре всегда комфортно - тепло, сухо и уютно. Практически каждый торговый центр имеет свою парковку, где каждый посетитель может оставить свое транспортное средство. Каждый торговый центр, его месторасположение, телефоны администраторов и многое другое можно найти в интернете. В каждом городе есть своеобразный справочный портал, на страницах которого есть вся информация о торговых центрах и супермаркетах. Если Вы находитесь в Троицке, то достаточно посетить сайт http://plan1.ru/troitck/magazinyi/torgovyie-tsentryi/ и Вы сами в этом убедитесь. Такие порталы очень удобны для покупателей, которые планируют шопинг. Удобно, что купить в таком торговом центре можно не только одежду, но и продукты домой. Все находится, так сказать, под рукой в одном месте. Довольно часто покупатели подмечают, что цены на продукты в торговых центрах чуть ниже, чем в маленьких продуктовых магазинах. Это обусловлено оптовыми закупками и возможностью регулировать ценовую политику самостоятельно. Для продавцов в торговых центрах выгодна большая концентрация покупателей. Отправившись за какой-то определенной вещью, покупатель попутно может приобрести еще несколько, а также посетить кафе и купить продукты домой. Обычно в торговых центрах размещают бутики с одеждой и обувью известных марок. Такие товары отличаются высоким качеством. Поэтому покупатели больше доверяют покупкам в торговых центрах и супермаркетах, нежели рынкам и маленьким магазинчикам. Крупные торговые центры и супермаркеты имеют множество преимуществ:

* огромный ассортимент товара;

* наличие парковки;

* наличие видеонаблюдения;

* приемлемые цены;

* наличие детских игровых комнат или площадок, где можно оставить свое чадо на время проведения шопинга;

* возможность купить одежду, обувь, продукты в одном месте;

* возможность рассчитываться не только наличкой, но и карточкой. Плюсов у таких торговых дочек более, чем предостаточно. Именно поэтому торговые центры и супермаркеты пользуются повышенной популярностью.

