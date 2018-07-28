Курск и Курская область

Собеседник группы Radio Radio Group Билл Колман из северо-центральной Оклахомы пишет: «Здесь, в Торнадо Элли, мы занимаем наши рабочие места в качестве первых информаторов очень серьезно. ... Позволяя моей станции подниматься до 12 000 ватт, все больше людей будут информированы в периоды суровой погоды. Ключом к выживанию в торнадо является знание того, что он неизбежен. Это будет иметь большую пользу для безопасности общественности, если FCC одобрит MB-18-184. Имейте в виду, что информация после шторма также имеет решающее значение. Местное радио снова и снова доказывает, что мы являемся спасательным кругом после катастрофы. Больше внимания будет означать, что граждане могут получать информацию о спасании и выживании». Флаглер Broadcasting LLC Pres. Джеймс Мартин и вице-президент GM Дэвид Л. Айрес также прокомментировали, что предложение C4 принесет пользу «многим небольшим сообществам в западном графстве Флаглер и Путнам». В последние сезоны ураганов они сказали: «Только WAKX предоставлял микро-информацию от Florida Power & Light, местные отделы здравоохранения и должностные лица по управлению чрезвычайными ситуациями. Без питания в этих недостаточно обслуживаемых зонах нет питьевой воды из колодцев и ограниченного обслуживания сотовой связи. Где и как получать расходные материалы, прогресс в восстановлении сил, возобновление школ, опасность для здоровья - все это причина того, что местное радио является их жизненной линией во время чрезвычайных ситуаций». Пенсионерская телекомпания Cal Zethmayr живет в Crestview, штат Флорида. Он процитировал свой многолетний опыт и свой нынешний дом как часть своей поддержки класса C4. «Как кто-то, кто начал карьеру в 1954 году, я видел и использовал сотни технических достижений в нашей отрасли. Я также испытал множество изменений, внесенных в правила FCC. Нынешнее предложение о создании новой классификации C4, на мой взгляд, является позитивным шагом, который принесет пользу многим мелким операторам рынка. Я живу в ураганном районе страны, я знаю, что добавленные и улучшенные зоны покрытия, которые стали возможными благодаря увеличению мощности, означают, что мы будем лучше обслуживать большинство наших зон прослушивания. Большая часть нашей нынешней и, возможно, будущей зоны покрытия - сельская, усеянная небольшими общинами и городами.» Vermont Broadcast Associates Pres. Брюс Джеймс прокомментировал: «В сельской и горной местности, в которой мы ведем трансляцию, увеличение мощности поможет получить штормовые сообщения тем, кто затенен в это время». Луис Коко-младший, владелец Mansura, La., Станция KZLG (FM), писал: «На нас наводнения и многие другие стихийные бедствия. Наша экономика поддерживается сельским хозяйством. Мы передавали информацию, касающуюся этих и многих других местных проблем. Поскольку мы окружены многими другими небольшими сообществами, мы стараемся получить как можно больше информации. Станции в городе не всегда решают эти проблемы, потому что мы находимся в небольшом, менее населенном районе. Нам нужно увеличить эту мощность, чтобы охватить как можно больше людей. В некоторые дни наш сигнал не охватывает области, которые нуждаются в этой информации. Мы много раз спрашивали слушателей, почему мы не можем увеличить свою силу, чтобы помочь им получить местные новости и информацию, в которых они нуждаются. ... Несмотря на то, что мы, вероятно, не получим никакого дополнительного дохода от этого, мы более чем готовы тратить деньги на его получение».