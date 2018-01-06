Курск и Курская область

ОК. Это произошло. FCC покончил с Правилом главной студии. Перед решением было много дебатов. Аргументы довольно хорошо известны, но мы кратко их перечислим здесь. Те, кто выступает за решение, подчеркнули финансовое бремя принятого правила и тот факт, что главная студия действительно не была необходима из-за простоты доступа к публичным файлам станции через онлайн-доступ. Те, кто против устранения, сохранили позицию, которую можно суммировать как «Как мы можем быть «локальными», если мы на самом деле «отдалены»? Если ключевое значение радиостанции для его города лицензии является его привязанностью к сообществу, как мы можем выполнить свою миссию, если мы распустим эту привязанность?» Какой бы точку зрения вы ни придерживались, исчезла необходимость в физической основной студии, которая укомплектована в рабочее время. Хочешь ты этого или нет, какая-то форма виртуального радио, вероятно, в будущем. С оценкой экономии затрат от 60 000 до 80 000 долларов в год каждый генеральный менеджер и владелец должны будут рассмотреть возможность виртуального радио. Около 20 лет назад я был в группе, оценивающей продукт, который мог бы предлагать дистанционное управление объектами с больших расстояний. Он еще не был готов, но разговор переместился от возможного до крайности. Один инженер-конструктор даже постулировал сценарий, который с удаленным доступом мог бы иметь вашу радиостанцию ​​в гараже местного менеджера по продажам. (Да, вам все равно понадобятся местные продавцы.) Мы все усмехнулись, но знали, что когда-нибудь это будет возможно. С развитием и адаптацией аудио по IP и виртуализации консолей мы можем теперь сказать, что виртуальное радио не только возможно, но и здесь. Хотя виртуальные консоли существуют уже более 10 лет, они никогда не принимались за замену физической консоли. Но на выставке NAB 2017 года Logitek представила виртуальную консоль, которая использует HTML5-графику для управления аудио в удаленных местах. Это не голая консоль, а полностью реализованная версия физических консолей, которые мы использовали годами. Он даже обеспечивает многофункциональные функции, чтобы в конечном итоге разрешить кроссфейды. (Мы знаем дебаты о необходимости физических фейдеров и кнопок. У нас тоже есть версия. Но это дискуссия в другое время.) Другие производители, такие как Lawo и Axia, также имеют виртуальные контроллеры. Итак, мы определили контроль, но как насчет рентабельного метода получения таланта аудио в гараже продавца из отдаленных мест и, возможно, добавления дополнительных талантов из других городов? Существует множество способов доставить звук из одной точки в другую. В течение многих лет у Comrex, Tieline и APT были аппаратные решения. На Радио-шоу 2017 года Logitek продемонстрировала JetLink, бесплатную версию своего нового высококачественного кодека с низким уровнем задержки, который отправляет аудио с одного ПК на другой. Основной проблемой большинства систем кодеков является временное отставание между хостом и удаленными гостями, слушая друг друга. Это может помешать легкому разговору и непосредственному интервью. Объединение высокоэффективного программного обеспечения Opus с расширенным контролем ошибок Logitek позволяет следить за этой задержкой, даже когда люди находятся в разных городах.