Курск и Курская область

Автор является начальником отдела развития средств массовой информации и общества - сектора связи и информации в ЮНЕСКО. Две из самых важных нитей в нашей социальной системе - объединение сообществ, преодоление разделов и вдохновление зрителей посредством историй о личных достижениях и преодоление невзгод - это радио и спорт. Поэтому в этом году мы приветствуем силу радио в свете Всемирного дня радио в этом году - радио и спорта. Любая беседа о спортивном вещании всегда должна начинаться с гендерного равенства. Это означает равные возможности для женщин как спортивных радиовещателей - сегодня только 12 процентов составляют женщины, согласно проекту Глобального мониторинга СМИ, поддерживаемому ЮНЕСКО. Это также означает сбалансированный охват женского, мужского и смешанного спорта, тогда как только 4 процента спортивных средств массовой информации в настоящее время уделяют основное внимание женщинам. Тем не менее, это также означает тщательный взгляд на то, как гендер изображается в спортивном радиовещании, и признавая его невероятную силу для формирования гендерных норм. Охват должен отмечать всех спортсменов за их достижения, независимо от пола, вместо того, чтобы полагаться на усталые стереотипы - мужчин как насильственных, бесчувственных учеников; женщины как объекты, как матери или как полагающиеся на своих мужских тренеров и менеджеров и т. д. Улучшение разнообразия в спортивном вещании также означает охват более широкого и более глубокого множества видов спорта, вместо того, чтобы сосредоточиться на нескольких элитных играх и командах. Традиционные виды спорта и игры связывают людей с их корнями и самобытностью и признаны частью нематериального культурного наследия человечества. Местные спортивные состязания - это бьющееся сердце деятельности в сообществах, то, что должно быть отражено радио в аудитории, которая хочет увидеть себя в эфире. Наконец, в то время, когда наше видение гуманистического общества, пропагандирующего терпимость и понимание через границы, оспаривается, мы стремимся больше узнать о видах спорта для инициатив в области мира и развития, которые демонстрируют положительные ценности спорта - коллективная работа, честная игра , солидарность, взаимное уважение. Благодаря этому радио может быть платформой для обмена историями, которые интересны и вдохновляют их аудиторию, чтобы поддерживать эти ценности и противостоять подразделениям, которые происходят во многих частях мира. Мы видели такие примеры, как Kabaddi в Индии и женский футбол в Соединенных Штатах, что расширение спектра предлагаемого спортивного контента может даже открыть новые возможности для вещателей в привлечении разнообразной аудитории, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом за одни и те же большие матчи. Всемирный день радио дает возможность содействовать международному сотрудничеству между вещателями и содействовать доступу к информации, свободе выражения мнений и равенству полов в эфире. Я призываю все радиостанции, спортивные ассоциации и другие соответствующие организации использовать День всемирного радио, чтобы собраться вместе и отметить это видение более разнообразного спортивного охвата. Счастливого Всемирного дня радио.