Курск и Курская область

Не должно удивлять, что праздничный сезон был благом для продаж умных динамиков. Недавний опрос NPR и Edison Research содержит цифры, которые, похоже, подтверждают это. Среди результатов, опубликованных в Smart Audio Report, осенью / зимой 2017 года, у каждого из шести американцев теперь есть умный динамик (16%), что на 128% выше, чем в январе 2017 года. Это, согласно национальному репрезентативному телефонному исследованию 1 001 человека в возрасте от 18 лет и старше, которые были проведены после Рождества 2017 года.

В течение выходного сезона 2017 года опрос утверждал, что 7% американцев приобрели по крайней мере один умный динамик в конце ноября и конце декабря 2017 года. Исследование также показало, что Amazon и Google в настоящее время доминируют на рынке, третья часть владельцев смарт-динамиков сообщает о наличии продукта Echo, Dot или другого продукта на основе Alexa. Четверть владельцев смарт-динамиков сообщают о наличии продукта Google Assistant, такого как Google Home или Google Home Mini.

Возможно, большая картина, нарисованная в этом обзоре, предполагает, что всеобъемлющая технология голосовой активации охватывает потребителей на нескольких фронтах. Вот некоторые из результатов отдельного опроса 800 владельцев смарт- динамик осенью 2017 года:

30% говорят, что умный динамик заменяет время, проведенное в компании телевизора

71% прослушивают больше аудио, так как получают умный динамик

66% развлекают семью / друзей со смарт-динамиком

64% владельцев, которые планируют покупать дополнительные смарт-колонки, хотят использовать их для управления интеллектуальными домашними устройствами

44% владельцев смарт-динамиков используют голосовой помощник на своих телефонах больше, начиная с получения умного динамика

61% заинтересованы в получении технологии интеллектуальных динамиков в своих автомобилях

Опрос также утверждает, что скорость принятия решений для смарт-динамиков сопоставима с показателями для смартфонов десять лет назад. IPhone от Apple появился летом 2007 года. Три года спустя, весной 2010 года, 14% американцев владели смартфоном (Edison, Infinite Dial). Echo Amazon's, первый смартфон на рынке, был представлен в ноябре 2014 года. Три года спустя, согласно опросу, 16% американцев уже владеют умным динамиком.

Результаты Smart Audio Report были представлены на сессии в CES в Лас-Вегасе 10 января. После презентации исследования представители NPR, Edison, Amazon и Google присоединились к дискуссии о росте и влиянии умных динамиков.