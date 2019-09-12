Курск и Курская область

Возможно, вы много слышали о беспроводных сетях, точках беспроводного доступа и беспроводных вычислениях, но что такое беспроводные технологии на самом деле?

Что такое беспроводные технологии?

Беспроводные технологии используют радиоволны для передачи информации без кабелей или проводки.

Хотя беспроводная связь используется с 1876 года, в настоящее время эта технология широко используется для создания беспроводных компьютерных сетей.

Существует множество стандартов беспроводной связи, включая Bluetooth, DECT и WiMax.

WiFi или 802.11 - это набор стандартов, разработанных для беспроводных локальных сетей Ethernet (локальных сетей), и это протокол, используемый всеми нашими беспроводными картами miniPCI.

Существует два основных преимущества использования беспроводной технологии для компьютерных сетей:

- Мобильность

- Экономия на издержках

Использование беспроводной сети означает, что вы можете свободно перемещаться по дому, на работе или даже в своем городе и при этом поддерживать соединение с другими компьютерами в той же сети.

Экономия на издержках

Установка кабелей может быть дорогой, особенно на больших расстояниях, в труднопроходимой местности или в установленных зданиях, поэтому вместо использования беспроводной сети можно сэкономить значительные средства при условии подходящей среды.

Для глобальных сетей (глобальных сетей) использование беспроводной технологии также означает, что вам не нужно платить за доступ к существующей телекоммуникационной инфраструктуре.

Компьютер

ALIX 3 с антеннами. Для использования беспроводной сети вам потребуются компьютеры и устройства с поддержкой беспроводной связи, такие как точки беспроводного доступа или беспроводные маршрутизаторы. Вы можете создать свою собственную точку доступа или маршрутизатор, используя выделенное оборудование, такое как ALIX и сетевые серверы.

Беспроводная карта

Беспроводные платы расширения (также называемые беспроводными адаптерами) обрабатывают данные, которые передаются или принимаются по беспроводной сети. Каждая карта поддерживает один или несколько стандартов 802.11 и имеет различные характеристики в зависимости от используемого набора микросхем, максимальной выходной мощности, скорости, чувствительности приема и т. д.

Антенна

Антенны, как и другие радиоустройства, беспроводные компьютеры могут использовать антенны для улучшения качества приема и передачи. Каждая антенна имеет характерную диаграмму направленности, наиболее распространенной является всенаправленная (360 °). Антенны также могут быть направленными или секторизованными, при этом передача и прием происходят в более узком, более конкретном направлении. Усиление антенны в сочетании с выходной мощностью беспроводной карты определяют выходную мощность (EIRP) беспроводного устройства.