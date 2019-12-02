Курск и Курская область

Как утверждают в одной из ведущих охранных компаний, некоторые автомобильные информационно-развлекательные системы подвержены хакерской атаке, которая потенциально может угрожать жизни людей.

Группа NCC заявила, что эксплойт может быть использован для захвата контроля над тормозами автомобиля и другими критическими системами.

Манчестерская компания сообщила Би-би-си, что нашла способ проводить атаки, отправляя данные по радиосигналам цифрового аудиовещания (DAB).

Это совпадает с новостями о подобном недостатке, обнаруженном двумя американскими исследователями.

Крис Валасек и Чарли Миллер показали журналу Wired, что они могут взять под контроль автомобиль Jeep Cherokee, отправляя данные в подключенную к Интернету развлекательную и навигационную систему через сеть мобильной связи.

Крайслер выпустил патч для решения проблемы.

Однако работа NCC, которая была ограничена его лабораториями, указывает на более широкую проблему.

Британское общество производителей и продавцов автомобилей ответило, что автомобильные компании «вкладывают миллиарды фунтов стерлингов, чтобы обеспечить безопасность транспортных средств».

NCC продемонстрировала часть своей техники программе PM BBC Radio 4 в своих офисах в Челтенхэме.

Используя сравнительно дешевые готовые компоненты, подключенные к ноутбуку, директор по исследованиям компании Энди Дэвис создал станцию ​​DAB.

По его словам, поскольку информационно-развлекательные системы обрабатывают данные DAB для отображения текста и изображений на экранах приборной панели автомобиля, злоумышленник может отправить код, который позволит им захватить систему.

По его словам, после взлома информационно-развлекательной системы злоумышленник может использовать ее для контроля над более важными системами, включая рулевое управление и торможение.

По его словам, в зависимости от мощности передатчика, трансляция DAB может позволить злоумышленникам воздействовать сразу на несколько автомобилей.

«Поскольку это среда вещания, если у вас была уязвимость в определенной информационно-развлекательной системе на транспортном средстве определенного производителя, отправив один поток данных, вы могли бы атаковать множество автомобилей одновременно», - сказал он.

«Злоумышленник, вероятно, выберет обычную радиостанцию ​​для трансляции поверх того, чтобы обеспечить максимальное количество целевых транспортных средств».

Г-н Дэвис отказался публично определить, какие конкретно информационно-развлекательные системы он взломал, на данный момент.

Во многих отношениях современные автомобили представляют собой компьютерные сети на колесах.

Майк Паррис из SBD, другой компании, специализирующейся на безопасности транспортных средств, говорит, что современные автомобили обычно содержат 50 взаимосвязанных компьютеров, на которых выполняется более 50 миллионов строк кода.

В отличие от этого, по его словам, современный авиалайнер "имеет около 14 миллионов строк кода".

Такая технология позволяет новейшим машинам выполнять автоматические маневры. Например, водитель может сделать свое транспортное средство параллельной парковкой одним нажатием кнопки.