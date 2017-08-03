Курск и Курская область

У каждого в жизни есть свои особые праздничные дни - День рождения, свадьба, Новый год т многие другие. Без праздников наша жизнь была бы слишком скучной. Праздничное мероприятие является отличным поводом повидаться с родными и близкими людьми, друзьями. В суете будней мы часто забываем о том, как важно общение с приятными сердцу людьми. В календаре есть праздники, которые не каждый посещает и празднует. Многие государственные праздники не принято праздновать в кругу семьи, их отмечают на площадях и в парках города салютом и народными гуляниями, концертами и шоу-программами. Традиция праздновать праздники шумно и весело пришла к нам с давних времен. Хотя и сейчас можно придумать приятный повод, чтобы пойти с друзьями в кафе и выпить чашечку кофе с тортиком. Практически любой день года - это какой-то праздник в какой-то стране. Для того, чтобы узнать какой праздник сегодня, достаточно зайти в интернет. Он Вам точно подскажет в какой стране что сегодня празднуют и традиции как правильно провести этот день. Даже зимой есть много отличных праздников, способных принести радость и сказку в Ваш дом. Это Новый год и Рождество. Наверное для каждого из нас это два самых важных праздника после собственного дня рождения. Будучи взрослыми мы не перестаем верить в чудо и надеемся на перемены к лучшему в новом году. Поэтому к этим праздникам мы готовимся особенно тщательно: покупаем и дарим подарки родным, украшаем дом, готовим вкусные блюда. Любовь к праздникам в нас заложена с детства. Взрослея мы видим как родители и бабушки с дедушками трепетно относятся к особым датам в календаре. Мы запоминаем традиции, которых придерживаются наши старшие родственники при праздновании того или иного праздника. Очень нежным весенним праздником является 8 Марта, когда мы все спешим поздравлять наших мам. Для влюбленных пар ярким и романтичным праздником является День Святого Валентина, когда влюбленные обмениваются открытками с сердечками и милыми подарками. Жизнь современного человека очень насыщена работой и ежедневными домашними хлопотами, а праздник позволяет немного отдохнуть и расслабиться. В каждой семье есть свои особые ритуалы празднования, которые сближают всех членов семьи и создают атмосферу особого счастья. Любой праздник - это возможность сделать свой мир более ярким, красочным и наполненным приятными событиями. Именно во время праздника чаще всего люди дарят друг другу самые приятные эмоции. Прожив определенное количество лет и оглядываясь в прошлое, люди вспоминают многие события в жизни именно благодаря тому или другому празднику.

