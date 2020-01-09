Курск и Курская область

Этот вопрос задал мой редактор. «Никто не слушает это больше. Что станет с этими радиоволнами сейчас, когда подкасты захватят весь мир?» Его забота сладка. Но эфирное радио не нуждается в его жалости. По крайней мере, пока. Согласно отчету Pew's State of the Media, опубликованному ранее в этом году, 91 процент американцев старше 12 лет слушали традиционное радио не реже одного раза в неделю. Основатель и генеральный директор Emmis Communications, Смулян владеет армадами радиостанций, в том числе такими бегемотами, как Power 106 в Лос-Анджелесе и Hot 97 в Нью-Йорке. Когда я спрашивают его, могут ли наземные вещательные компании, подобные его, выжить в период возрождения подкаста, он насмехается над предпосылкой вопроса. «Самая большая проблема наземного радио сейчас заключается в том, что у него нет кеша, - говорит Смулян. «Подкасты поглощают только около 1% моего бизнеса. Потоковое интернет-радио составляет 7 процентов американской радиоиндустрии, если это так. Вещи начинают фрагментироваться, не ошибайтесь. Но до обеда мы все же заработали больше денег, чем Пандора за всю свою историю». Радио продолжает оставаться полезной, прибыльной технологией. Обратите внимание: за 39 000 долларов в год на электроэнергию радиовещательная вышка Power 106 может охватить 15 миллионов человек в Южной Калифорнии. Никаких дополнительных сборов не взимается - когда подключается дополнительный человек, станция не стоит ни копейки. Каждый раз, когда вы щелкаете по потоковому радиоканалу или загружаете подкаст, создается впечатление, что вы делаете групповой вызов. Кто-то платит за отправку всех этих пакетов данных в вашу сторону. Чем больше людей настраивается на потоковую трансляцию, тем больше вещатель должен тратить на серверы и пропускную способность. По словам Смуляна, если примерно 3 миллиона человек, которые фактически настроены на Power 106 по радио каждую неделю (из 15 миллионов, которые потенциально может достичь радиовещательная вышка станции), все внезапно переключатся на прослушивание через сотовые сети, это будет стоить ему около 1 миллион долларов в год на отправку данных, а их получение обойдется в более 1 миллион долларов. (То, заметили ли они эти расходы или их сотовый провайдер, зависит от характера их планов сотовой связи.) Но реальность такова, что Интернет рано или поздно победит. Там нет остановки. Хотя аудитория аудио растет в целом, почти весь этот рост происходит в Интернете. Не зря: онлайн вы можете запускать ваши любимые подкасты в любое время - вместо того, чтобы настраиваться и надеяться, что что-то, что вам понравится, включено. В Интернете можно найти гораздо более широкое разнообразие с тысячами нишевых вариантов программирования - вместо 30 станций на вашем FM-циферблате. С точки зрения человека, записывающего подкаст в своем гараже, для нее очень просто распространять аудиоконтент через Интернет с минимальными затратами на запуск. Как, например, ей не нужно возводить огромную радиовышку.