Курск и Курская область

За эти годы я видел много событий в области радиотехнологий на всех наших деловых рынках. Однако, в морском секторе, я считаю, что конечная цель для всех производителей должна состоять в том, чтобы гарантировать безопасность людей, гарантируя, что оборудование надежно и легко в использовании.

Эта заповедь воплощается в продуктах несколькими способами. Производители должны были более логично подходить к тому, как пользователи взаимодействуют со своими продуктами. Дисплей и элементы управления были упрощены и упрощены в использовании. Это привело к появлению направленных клавиатур, которые обеспечивают интуитивно понятное управление, аналогичное пульту дистанционного управления. Большинство радиостанций имеют точечный матричный дисплей высокой четкости, чтобы моряки могли ясно видеть информацию, включая номер канала и значки состояния, в любых условиях , Теоретически радиоприемники достаточно логичны, чтобы пользователь мог ориентироваться в морской радиостанции Iбез ссылки на руководство (хотя мы рекомендуем читать руководство во всех случаях).

Несмотря на компактные размеры радиоприемников, они оснащен впечатляющей 2,4-дюймовой высококонтрастной точечной матрицей с ЖК-дисплеем с подсветкой, который позволяет легко просматривать все функции / информацию. Добавьте к этому функциональность, управляемую с помощью меню.

Еще одна тенденция, которую мы видели, - это дальнейшее упрощение процесса установки. Большинство наших моделей в настоящее время имеют встроенный GPS для простоты установки и из-за обилия электрического оборудования на борту судна, последнее, что владельцы хотят сделать, это просверлить еще одну дыру или добавить другую антенну, чтобы они гордились и радовались.

AIS оказал большое влияние на рынок, поскольку, безусловно, он должен иметь функцию безопасности для всех пользователей, как коммерческих, так и развлекательных. У Icom есть несколько вариантов: от автономного приемника до стационарной радиостанции VHF со встроенным приемником и нашим автономным ретранслятором AIS класса B, MA500TR. АИС будет продолжать развиваться и станет важным средством обеспечения безопасности на всех парусных и моторных лодках.

Последней тенденцией, которая, я думаю, будет включена в большинство портативных портативных компьютеров, ориентированных на досуг, является способ зарядки радиостанций. Вкусы потребителей продолжают меняться, поэтому радио приемники должны обеспечивать удобную зарядку от различных электронных устройств, таких как ПК и ноутбуки. Традиционно контакты батареи наиболее подвержены коррозии, так что разъем USB обязан быть защищен от элементов, что повысит его водонепроницаемость.